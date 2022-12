Dica revelada: Saiba como aumentar o limite do seu cartão Nubank

O Nubank conta, atualmente, com cerca de 70 milhões de clientes. A fintech disponibiliza vários serviços que atraem muitas pessoas, fazendo com que seja o maior banco digital da América Latina. Entre os produtos, está o cartão de crédito, o famoso roxinho.

Entretanto, em alguns casos, quando liberado, a ferramenta não proporciona um limite que agrada os seus usuários. A margem é definida através de uma avaliação que se baseia na capacidade de quitação de dívidas. Assim, o banco digital “empresta” dinheiro para quem se enquadra em situações mais favoráveis.

Como aumentar o limite do cartão Nubank

Primeiramente, é preciso avaliar a forma que você usa o seu cartão. Isso porque, quanto mais você usa o limite disponível mais o banco entende que você precisa de uma nova margem de crédito. Além disso, é preciso considerar o pagamento regular da fatura, entre outros hábitos.

Veja a seguir algumas dicas infalíveis para o seu limite subir:

Não atrase o pagamento da fatura

Entre as atitudes que devem ser priorizadas, está pagar a fatura em dia. Se você não paga o valor atual de tudo que consumiu com o cartão de crédito, dificilmente conseguirá um limite maior. Neste sentido, é importante quitar a fatura completa e sem atrasos.

Deixe a sua renda sempre atualizada

Caso você esteja recebendo uma renda extra, mas não atualizou a informação no aplicativo do Nubank, faça isso o quanto antes. É importante que a renda seja sempre atualizada, conforme o seu poder de compra. Quanto mais você ganhar mais terá a chance de ter o limite ampliado.

Não tenha restrições na Serasa ou SPC

Em contrapartida, usuários com o “nome sujo” no SPC ou na Serasa, por exemplo, dificilmente conseguirão um aumento no limite de crédito do cartão Nubank. Isso porque, quem está negativado é visto como alguém com um alto risco de inadimplência.

Concentre todos os seus gastos no cartão

No mais, sempre mantenha o seu cartão em movimentação. Desse modo, concentre seus gastos na ferramenta, use o máximo que conseguir do limite concedido pela fintech.

Peça mais limite pelo aplicativo

Por fim, você também pode pedir um aumento no Nubank. Confira o passo a passo:

Abra o aplicativo; Clique em “Cartão de crédito” e depois em “Ajustar limite”; Selecione o botão “Pedir um aumento”; Digite o valor desejado; Clique na seta para ir para a próxima tela; Escolha o motivo do pedido de aumento e conclua a solicitação.