A elaboração do seu currículo deve considerar pontos importantes para o devido destaque, por isso, construa um documento objetivo e organizado.

Dicas de elaboração do currículo e de postura durante a entrevista de emprego

O candidato deve considerar que o profissional possui pouco tempo hábil para uma análise inicial do seu perfil. Portanto, o currículo deve ser assertivo e organizado para que seja atrativo em poucos minutos.

Construa um currículo objetivo

O destaque do currículo se dá pela objetividade das informações e pela organização visual do documento. Portanto, não é viável construir um currículo muito extenso, sob o risco de que o seu material seja descartado sem que seja devidamente analisado. Além disso, o candidato deve considerar o currículo como um ponto que será explorado durante a entrevista de emprego.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, considerando os números de contato e evitando informações excessivas, como o número de documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato é um ponto relevante no currículo. Sendo assim, é viável inserir o cargo pretendido, considerando a hierarquia e a área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recrutamento e seleção; assistente de vendas; operador de máquinas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional e escolaridade

A sua trajetória profissional deve ser descrita de maneira objetiva. Destaque situações concretas que exemplifiquem seus pontos fortes. Informe o nome das empresas e o período de sua atuação. Tal como de ocorrer com a escolaridade.

Seja resolutivo durante a entrevista de emprego

Durante a entrevista de emprego, fale sobre sua capacidade de lidar com pressão; alcance de metas; gestão de pessoas; direcionamento de processos; dentre outros pontos importantes para a análise do seu perfil. Além disso, ao falar sobre uma situação que requer melhoria, apresente uma solução.

Por exemplo, é possível destacar que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um determinado sistema utilizado dentro da sua área de atuação. Entretanto, é igualmente viável que informe que já está realizando cotações com diversas instituições de ensino. Dessa maneira, estará demonstrado autoconhecimento profissional e resiliência.

Adote uma postura positiva

A postura do candidato é outro ponto muito importante durante a entrevista de emprego. Sendo assim, não cruze braços e pernas; evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego.

Além dos dos pontos citados, é importante que o candidato tenha clareza sobre quais são seus objetivos e seja assertivo nas respostas. Por fim, é aconselhável que o candidato conheça o site da empresa e analise seus valores. Visto que essa análise é fundamental para que a contratação resulte em uma troca genuína entre as partes.