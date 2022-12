Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve entender a situação de avaliação como uma oportunidade para apresentar o seu potencial profissional.

Dicas para a sua apresentação durante a entrevista de emprego

O candidato pode ficar aquém do seu potencial no mercado, ao não se colocar positivamente. Por isso, é fundamental que apresente a sua trajetória e direcione o seu comportamento.

Destaque a sua trajetória profissional de forma objetiva

O profissional de recrutamento e seleção precisa conhecer o candidato de maneira objetiva, baseando-se nos pontos fortes do seu currículo. Portanto, aproveite a sua própria trajetória para direcionar a sua objetividade através de uma narrativa construída com base em resultados obtidos em empresas anteriores.

Exemplifique seus pontos fortes de modo resolutivo

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; implementação de sistemas; capacidade analítica; treinamento e desenvolvimento; entre outros pontos importantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva e orgânica

Além disso, é fundamental ser resolutivo quanto aos seus pontos fracos. Sendo assim, apresente a solução de forma orgânica. Por exemplo, ao destacar que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um determinado sistema utilizado dentro da sua área profissional, informe que já está em vias de realizar a cotação ou matrícula em uma escola específica.

Direcione a sua narrativa de forma assertiva durante o processo de recrutamento e seleção

Além disso, a postura do candidato também é um fator relevante para o sucesso do seu futuro profissional. Por isso, é aconselhável o controle do seu tom de voz. Já que a maneira como o candidato coloca a sua narrativa também pode demonstrar ansiedade excessiva.

Além disso, não gesticule enquanto narra e responde às perguntas de forma específica. Assim sendo, estará demonstrando equilíbrio e autoconhecimento durante a entrevista de emprego.

Considere as objetividades envolvidas

Dessa forma, estará se colocando positivamente e destacando o seu perfil, tornando a avaliação feita pela empresa genuína e eficiente para as objetividades envolvidas.

Faça adaptações e destaque seus objetivos no mercado

Portanto, adaptar os pontos citados é primordial para o sucesso do candidato na entrevista de emprego, considerando que o mercado busca por profissionais resilientes e objetivos. Dessa forma, a apresentação durante o processo de recrutamento e seleção é uma oportunidade para destacar o seu perfil e alcançar seus objetivos de carreira em longo prazo.