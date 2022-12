Dicas para compras de natal que cabem no seu bolso

Ainda dá tempo de fazer suas compras de natal. No entanto, é preciso ficar atento para que você não comece o ano com novas dívidas, atrapalhando seu orçamento para 2023. É preciso se organizar e comprar presentes de qualidade com um bom preço, pesquisando nas lojas físicas e virtuais.

É preciso comparar o preço dos produtos oferecidos de forma a conseguir uma boa oportunidade, visto que o mercado está aquecido, com inúmeras promoções e descontos. O momento é de atenção, visto que o natal já está chegando. No entanto, é possível comprar presentes especiais para a celebração que está por vir.

De fato, todos os anos acabamos por nos deparar com um amigo secreto, um presente que esquecemos, ou mesmo uma pessoa que queremos agradar. Quando chega perto da festa fica mais difícil de fazer compras em shoppings, ou em comércio locais. As compras feitas pela internet podem demorar a chegar.

Felizmente, o estresse causado pela busca de presentes em um comércio lotado, a dificuldade de encontrar o produto adequado, podem ser evitados. Para facilitar a vida nestes momentos, é indicado que se escolha um presente simples, mas que tenha um grande valor para a pessoa presenteada.

O que fazer para comprar presentes sem entrar em dívidas

A princípio, é indicado que se pague pelo presente à vista. Deve-se evitar o parcelamento no cartão, mesmo se tiver dinheiro em sua conta. Busque por várias opções de presentes, visto que crianças e adolescentes muitas vezes desejam algo muito caro, que pode pesar no seu bolso no final do ano.

Outra dica é buscar por produtos em promoção, que comprometam menos o orçamento. É uma maneira de se dividir os gastos se você for comprar vários produtos. Deve-se fazer uma boa pesquisa de forma a encontrar um produto bom e barato. Além disso, pode-se ir a uma loja e pedir um desconto com o vendedor.

Dicas para dar um bom presente

Para se poder comprar um bom presente para a pessoa que você gosta no natal, é importante se planejar ao longo do ano, fazendo uma reserva financeira. Deve-se juntar um pouco de dinheiro nos meses anteriores à celebração. Pode-se também utilizar uma parte do 13º salário, para comprar os produtos que deseja.

Outra dica é criar uma lista das pessoas que receberão os presentes e estabelecer um limite de preço para cada um. Em seguida, é preciso procurar por presentes que tenham um bom custo-benefício. É interessante procurar por produtos que atendam as necessidades de cada um.

Um amigo secreto, por exemplo, deve ter um valor simbólico preestabelecido. Pode ser conveniente propor aos envolvidos, uma troca dos chocolates, por exemplo. É uma maneira de fazer uma boa celebração sem prejudicar o bolso de todos os amigos, visto que o importante mesmo é a data.

É preciso ressaltar que não se deve entrar no ano novo com novas dívidas, pois isso pode virar uma bola de neve, tornando mais difícil seu pagamento e atrapalhando seu orçamento. Deve-se observar que logo em janeiro é preciso pagar contas essenciais, como IPTU, IPVA e o material escolar.

Ideias de presentes

Alguns presentes para o natal podem ser simples, baratos e de qualidade. Uma boa ideia é comprar camisas com estampa de desenhos, filmes, séries, para as crianças. Elas estão sempre na moda e podem ser uma boa opção para presentear. Procure saber o que a pessoa gosta e compre algo relacionado.

Uma caixa de chocolate também pode ser uma boa pedida de presente de natal. É algo simples mas que pode se tornar bastante sofisticado, visto que as lojas possuem caixas especiais para este período do ano. Dessa maneira você dá um bom presente sem precisar gastar muito com isso.

É possível encontrar no mercado porta retratos muito bonitos que podem ser uma boa pedida para presentear. É um produto fácil de se encontrar. No entanto, é necessário ter uma boa foto da pessoa que será presenteada. Também é possível criar você mesmo um porta retrato em casa.

Outra opção bastante em conta de presente são as velas decoradas. Muitas pessoas gostam deste tipo de produto. É possível comprar velas e decorá-las você mesmo, personalizando-a. Pode-se também comprar fragrâncias e óleos essenciais para deixá-las ainda mais sofisticadas.