Para entrar no mercado de investimentos é importante conhecê-lo, por isso, o seu planejamento financeiro deve contemplar essa necessidade de forma gradual e objetiva.

Dicas para conhecer o mercado de investimentos e realizar um planejamento financeiro

O mercado de investimentos tem se popularizado ultimamente, já que são muitas as opções e as informações estão sendo divulgadas de maneira mais objetiva pelas mídias do segmento financeiro.

No entanto, para que a sua entrada no mercado de investimentos seja resolutiva, ela deve ser planejada. Por isso, é aconselhável que defina suas metas em curto, médio e longo prazo e opte por um processo gradual.

Acompanhe o mercado

Estude todas as opções disponíveis pelo mercado, principalmente, considerando as opções de renda fixa. Segundo especialistas, iniciar no mercado de investimentos pela renda fixa é o ideal, já que o perfil do investidor iniciante não está adaptado à volatilidade do mercado.

Estude as opções de renda fixa

As opções de renda fixa permitem que saiba o valor que será resgatado no final do contrato, elevando a sua segurança quanto ao investimento. São muitas as opções e elas devem ser analisadas para atender a sua necessidade. O tesouro direto e o CDB, por exemplo, são opções utilizadas para viabilizar uma reserva de emergência.

A economia e sua volatilidade

Diversos fatores impactam a economia global e a oscilação do mercado impacta as empresas e os investimentos. Por isso, é muito importante que acompanhe os fatores externos que modificam o fluxo da economia.

Além disso, estudar sobre a volatilidade do mercado e acompanhar o que está ocorrendo – como o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia – são fatores importantes para entender o mercado e suas particularidades.

Tenha cuidado com golpes

Na internet, muitas ferramentas são utilizadas para golpes e fraudes, e não é diferente com o mercado de investimentos. Procure por uma corretora ou invista através de uma fintech ou do seu banco tradicional. O mais importante é que confie no intermédio de sua preferência.

Não acredite em promessas muito diferentes do que se encontra em fontes confiáveis

Tenha cuidado com promessas de ganhos muito elevados e em pouco tempo, pois são muitos os esquemas de pirâmides que prometem riqueza rápida nos investimentos.

Além disso, para a sua segurança, não invista um valor elevado em uma única opção. É aconselhável que diversifique o máximo possível para quem entenda esse processo desde o início, buscando por fontes confiáveis, como a B3, o Banco Central e o banco ou a corretora de seu interesse.