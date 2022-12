Para construir um currículo objetivo, o candidato deve ter clareza sobre a dinâmica do mercado de trabalho, considerando que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu perfil de forma imediata.

Dicas para construir um currículo profissional objetivo e dinâmico

O currículo do candidato se tornará atrativo quando elaborado de maneira positiva e dinâmica. Portanto, o seu currículo deve ser organizado e sucinto para que seja atrativo.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais pela objetividade. Evite muitos números de telefones e números referentes aos seus documentos, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo pode considerar o seu cargo dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de atendimento ao cliente; assistente comercial; auxiliar de cobrança; operador de máquinas etc.

Experiência profissional

É muito importante que descreva sua trajetória profissional em ordem cronológica inversa, assim como as demais informações do seu currículo. Visto que as informações atuais devem constar primeiro durante a elaboração do seu perfil profissional.

Informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante uma possível entrevista de emprego. Portanto, não é viável que informe todas as atividades exercidas, faça apontamentos relevantes sobre as principais atividades e contribuições.

Escolaridade

No que tange a sua trajetória acadêmica, é importante que informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando os cursos atuais primeiramente. Ou seja, caso seja um estudante, informe qual é o curso que está em andamento e a previsão do término, por conseguinte, informe os cursos concluídos.

Mantenha o seu perfil atualizado no Linkedin

É aconselhável que o candidato atualize seu perfil no Linkedin, uma vez que a plataforma online é amplamente utilizada por diversas empresas e pode ser uma ferramenta importante para o candidato direcionar o seu perfil para uma vaga de seu interesse.

Destaque seus objetivos e seus resultados de forma sucinta

Dessa maneira, estará elaborando um currículo objetivo e sucinto dentro da dinâmica do mercado atual. Portanto, faça a devida adaptação dos pontos citados e não fique aquém do seu potencial, elaborando um perfil profissional que seja pertinente à sua área de atuação.

Alcance seus objetivos dentro do mercado atual

Sendo assim, considere as particularidades de sua trajetória para elaborar um currículo profissional dinâmico e objetivo, de modo que alcance seus objetivos profissionais em longo prazo no mercado de trabalho atual.