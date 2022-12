É possível que obtenha sucesso na entrevista de emprego através do direcionamento objetivo de sua postura. Sendo assim, confira algumas dicas para que construa uma narrativa objetiva e evite autossabotar a sua carreira profissional em longo prazo.

Dicas para o candidato direcionar a sua postura durante a entrevista de emprego

A ansiedade é um fator inerente a uma situação de avaliação. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar por essa sensação, ele pode adotar uma postura de autossabotagem profissional de forma indireta. Por isso, a atenção plena ao seu comportamento durante o processo seletivo pode ser de grande valia para o direcionamento do resultado.

Adote um conceito positivo e minimizar a ansiedade da avaliação

Conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade de se destacar profissionalmente. Dessa forma, torna-se mais fácil aceitá-la como parte de um processo evolutivo, que se deu início na escolha do seu currículo.

Muitos candidatos conceituam a entrevista como um julgamento pessoal, e esse conceito errôneo pode elevar o seu nervosismo durante o processo seletivo.

Destaque positivamente o seu comportamento durante o processo seletivo

Não cruze braços e pernas; evite gestos excessivos; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; seja assertivo nas suas respostas e trabalhe a sua respiração.

Destaque seus pontos fracos de forma resolutiva

Além disso, é importante que seja resolutivo. Por exemplo, ao informar que precisa melhorar a sua forma de se comunicar, já que se entende como uma pessoa tímida. É relevante destacar que pretende estudar teatro. Dessa forma, estará sendo eficiente ao demonstrar senso de urgência e senso de resolução.

Exemplifique situações de sucesso profissional

Exemplificar sua carreira considerando os pontos de sucesso, também pode ser eficiente para o direcionamento de sua narrativa. Sendo assim, destaque a sua facilidade para lidar com a gestão de pessoas; qualificação de processos; implementação de projetos; elaboração de campanhas motivacionais; treinamentos; construção do relacionamento com o cliente; dentre outros pontos que exemplifiquem os resultados obtidos em seus empregos anteriores.

Tire suas dúvidas e avalie os valores envolvidos no processo seletivo

Além disso, é aconselhável que o candidato faça uso do espaço cedido no final do processo seletivo e tire suas dúvidas, objetivando destacar seus objetivos e analisar pontos relevantes sobre a vaga.

Questione pontos como as atividades envolvidas, os benefícios da empresa, a possibilidade de flexibilização de horários, o planejamento de carreira, dentre outros pontos que sejam relevantes para o seu direcionamento profissional.