Diferença entre PONTOS e MILHAS: qual opção é melhor?

O cartão de crédito costuma oferecer vários programas, como: pontos e milhas. Caso deseje garantir vantagens, antes de solicitar, entenda as diferenças entre os dois termos.

Dessa forma, será mais fácil fazer a escolha do que se aproxime mais do que precisa. Então, continue lendo a matéria do Notícias Concursos desta quarta-feira (14) e entenda.

Definição de milhas

Milhas são propostas de fidelização das companhias aéreas. Basicamente, quando se cadastra nesses programas, é possível aproveitar alguns benefícios, como:

Desconto nas passagens aéreas;

Passagem aérea com desconto do valor total;

Outros benefícios.

Contudo, é importante ressaltar que cada uma das promoções varia conforme a distância das viagens, preço da tarifa e classe da cabine.

Como acumular as milhas?

Pode-se acumular milhas usando cartões com milhas, mas é preciso se atentar às regras dos regulamentos. Outra maneira de acumular as milhas é transferindo os pontos dos programas de fidelidade que as companhias aéreas oferecem nos períodos promocionais.

Definição de pontos

Pontos são benefícios oferecidos pelas operadoras de cartão de crédito. Comumente, eles se contabilizam conforme os valores gastos, seguindo a conversão específica. Existem muitos programas de pontos, porém os mais populares oferecem bonificações, como:

Dinheiro;

Viagens nacionais e internacionais;

Eletrodomésticos e eletrônicos.

Como se acumulam os pontos?

Não são todos os cartões que oferecem acúmulo de pontos. Dessa forma, antes de pedir o produto financeiro, conheça os detalhes dos programas disponíveis e veja se oferece essa vantagem. Após a solicitação, é só concentrar as compras no cartão.

Que diferença tem entre pontos e milhas?

Apesar da apresentação das semelhanças, os conceitos são diferentes. A milhagem está relacionada à companhia aérea, costumando oferecer vantagem para viagens. Mas, o programa de pontos é criado por instituições financeiras, conseguindo oferecer benefícios em viagens e mesmo cashback.

Isso significa que, com os pontos, você consegue fazer a troca por milhas. Contudo, não se pode trocar as milhas pelos pontos.

O que é melhor?

Se for escolher entre uma coisa ou outra, é importante verificar as prioridades. Pontos costumam ter mais versatilidade, pois podem ser trocados pelas milhagens ou por outros serviços.

Em contrapartida, os programas de milhas são vantajosos caso o objetivo seja viajar de avião tendo desconto ou não pagando nada. Portanto, veja os regulamentos e os compare.