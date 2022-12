Dinheiro extra: Abono NATALINO é liberado para todo o país

O abono salarial PIS/PASEP é um direito dos trabalhadores que exercem atividade devidamente registrados na carteira de trabalho. O pagamento do benefício deste ano já foi realizado, no entanto, os trabalhadores podem sacar os valores até o dia 29 de dezembro.

Todavia, com a chegada do ano novo, muitos trabalhadores já buscam informações sobre o pagamento dos próximo abono salarial em 2023. Quer saber mais informações sobre o tema? Continue acompanhando o texto a seguir!

Quem vai receber o abono salarial em 2023?

Em 2023, será pago o abono salarial PIS/PASEP aos trabalhadores que exerceram atividade de carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2021.

Porém, além de ter trabalhado em 2021, para receber o benefício será necessário se enquadrar nos seguintes requisitos:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos em 2021;

Ter recebido em média até dois salários mínimos por mês em 2021;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Estar com os dados corretamente enviados pelo empregador a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Lembrando que a Caixa Econômica Federal é responsável pelos repasses do PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Banco do Brasil gerencia os pagamentos do Pasep, destinado aos servidores públicos.

Quando começam os pagamentos do abono salarial?

De acordo com as informações, a intenção é liberar o novo calendário ainda no mês de janeiro de 2023, de acordo com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), responsável por gerenciar os recursos do PIS/PASEP.

Isso porque, conforme as novas regras, o pagamento do benefício deverá ser feito para todos os trabalhadores entre os meses de janeiro e dezembro. Sendo assim, a expectativa é que o calendário seja divulgado o mais breve possível, sendo a partir do próximo ano.

Como consultar os benefícios?

Os trabalhadores que acreditam ter direito ao abono salarial ano-base 2021, ou residual de 2016 a 2020, podem consultar as informações por meio do número de telefone 158 ou através da carteira de trabalho digital. O procedimento também pode ser realizado pela conta Gov.br.

Todavia, o trabalhador do setor privado pode consultar a situação do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Enquanto isso, os servidores públicos podem acessar as informações pelos seguintes números:

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou

Central de Atendimento 0800 729 0001, interior.

No que se refere as cotas do PIS/PASEP, a consulta dos valores pode ser feita através do aplicativo do FGTS, disponível Android e iOS, ou presencialmente em uma das agências da Caixa Econômica.