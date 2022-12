Diogo Defante quase é preso no Catar durante Copa do Mundo

Foto: Reprodução / Cazé TV

O comendiante e youtuber Diogo Defante quase foi preso no Catar, enquanto cobria a Copa do Mundo 2022. A situação aconteceu no momento em que ele estava ao vivo na transmissão para o Cazé TV, canal do streamer Casimiro Miguel, após a partida entre França e Marrocos pela semifinal.

Defante estava ao lado da repórter Marwa El Hage, quando começou a ‘rugir’ imitando um leão, ajoelhado no chão. “O Defante sumiu, acho que ele deve tá … É que, na realidade, ele ficou muito chocado com a derrota. Ele estava apostando na vitória do Marrocos. Ele apostou na vitória do Brasil também, talvez seja por isso que a gente esteja tão mal. Alguém sabe se tem um responsável do Defante aqui?”, disse Marwa.

O câmera mostrou o humorista ajoelhado no chão, mas em determinado momento a transmissão foi interrompida após a equipe ser abordada por policiais. Marwa falou com os agentes em árabe e tentou resolver a situação. Momentos depois, Defante explicou o ocorrido para os expectadores.

“Então, rapaziada, vim aqui tranquilizar todos vocês. Dei um alvoroço aí no chat: “cadê Defante? cadê Defante?”. Marwa conseguiu desenrolar. Os árabes ficaram um pouco revoltados ali com o meu rugidinho”

“Ele quase foi preso, quase foi de base. Mas eu consegui, com algum dinheiro. Vou cobrar depois do Cazé, eu vou anotar. São 100 catares”, disse Marwa.

Desde o anúncio de que Defante estaria no Catar como repórter da Cazé TV, internautas especularam uma possível prisão do humorista, já que o país é conversador e o humorista é conhecido por ser “sem noção”.

Durante a cobertura, o youtuber já protagonizou momentos marcantes: brincou com um filhote de um leão, dançou com seguranças do estádio e fingiu desmaio em meio a argentinos.

A quase confirmação da previsão repercutiu entre os seguidores. “Todo mundo esperava que o Defante fosse passar algum sufoco, mas quase ser preso por imitar um leão é sacanagem”, disse um internauta. “Era só questão de tempo para o Defante ir preso”, afirmou outro.

