A entrevista de emprego é um momento importante para o direcionamento profissional do candidato. Visto que se refere a uma etapa que objetiva explorar positivamente o seu currículo.

Direcione a sua postura durante a entrevista de emprego

Por isso, a entrevista de emprego deve ser conceituada como uma forma de apresentação e não como uma maneira de pressionar o candidato, pois o conceito de entrevista de emprego como um julgamento pode ser autossabotador para o candidato.

Uma apresentação do seu perfil

Uma vez que ao entender a entrevista dessa maneira, o candidato tende a elevar exponencialmente o seu grau de ansiedade durante o processo de recrutamento e seleção.

Por isso, entenda que o seu currículo foi aprovado em uma etapa de triagem importante, assim sendo, a entrevista de emprego é um complemento para o direcionamento do seu perfil profissional.

Apresente sua experiência profissional de forma objetiva

É importante que leve para a entrevista de emprego situações vivenciadas em empresas anteriores, destacando os seus pontos fortes. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de gerir pessoas; alcançar metas; resiliência; implementação de sistemas; direcionamento de projetos; controles internos; atendimento ao cliente; inovação de processos; entre outros pontos que sejam pertinentes a realidade de seu perfil profissional.

Por outro lado, o equilíbrio das informações é fundamental. Por isso, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente uma solução de forma natural.

Seja resolutivo na apresentação dos seus pontos fracos

Por exemplo, ao destacar que precisa evoluir no que tange a um conhecimento determinado para um sistema utilizado na sua área profissional, informe também que já está realizando cotações com diversas instituições do segmento.

Direcione o seu comportamento através de uma postura participativa

A postura do candidato é um ponto que transmite diversas informações para o profissional que conduz a gestão do processo seletivo. Por isso, adote uma postura parte participativa e evite uma postura fechada. Por exemplo, não cruze braços e pernas, controle o seu tom de voz, trabalhe a sua respiração e mantenha contato visual com o profissional que conduz a seleção.

Faça adaptações e não fique aquém do seu potencial do seu potencial profissional

Certamente, estes são pontos que devem ser adaptados à sua personalidade, entretanto, são fundamentais para a avaliação realizada pela empresa. Sendo assim, direcione seu comportamento para que ele seja genuíno de modo que o resultado da entrevista de emprego seja correlato ao seu perfil e analise as objetividades envolvidas no processo seletivo.