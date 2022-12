Divulgado o CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL DE DEZEMBRO: veja quando você recebe

Após a inclusão recente de 400 mil famílias, a quantidade de beneficiários do programa aumentou para cerca de 21,53 milhões. Então, já teve a divulgação do calendário do Auxílio Brasil de dezembro, sendo que os pagamentos começarão a partir do dia 12.

O calendário do Auxílio Brasil de dezembro teve a organização feita de forma que os pagamentos fossem todos feitos até 23 de dezembro. Geralmente, o cronograma vigora nos últimos dias úteis do mês, mas a antecipação deu-se para que os beneficiários pudessem usar o dinheiro antes das festividades do fim do ano. Se você deseja saber quando receberá o seu benefício, continue lendo a matéria que o Notícias Concursos preparou nesta quinta-feira (01).

Saiu o calendário do Auxílio Brasil de dezembro

No mês de dezembro, o benefício do Auxílio Brasil pagará a última parcela de R$ 600,00. O valor corresponde ao aumento dado pelo governo de R$ 200,00 na quantia fixa que é R$ 400,00. O “incentivo” a mais foi instaurado graças à PEC dos Benefícios, tendo um prazo de cinco meses para vencimento.

Os depósitos do auxílio são feitos na conta social digital, gerenciada pelo app Caixa Tem. O aplicativo possibilita que os cidadãos façam a movimentação do Auxílio Brasil por meio de algumas funcionalidades grátis.

Os segurados têm a oportunidade de receber o abono extra no valor de R$ 120,00 na parcela de dezembro. Essa quantia é paga para o grupo exclusivo de beneficiários enquadrados em determinado perfil.

O extra do Auxílio Brasil virá pelo Vale-Gás, outro benefício que atende cerca de dez milhões de cidadãos do programa principal. Este é um recurso que se utiliza para a compra de botijão de gás residencial, o de 13 kg.

Quem tem direito a receber o auxílio em dezembro?

A elegibilidade se distribui em dois grupos:

O primeiro é formado por aqueles que se encontram em extrema pobreza, onde a renda per capita é de até R$ 105,00;

O segundo grupo é formado por aqueles que se encontram em estado de pobreza, onde a renda per capita é de R$ 105,01 até R$ 210,00.

Existem três possibilidades de receber o benefício:

Se já recebia o Bolsa Família – O Auxílio Brasil é pago automaticamente. Está cadastrado no CadÚnico, porém não tinha o Bolsa Família – Fica na listagem de reserva. Se não estiver cadastrado no CadÚnico é necessário procurar o CRAS para se cadastrar, mas não é garantido que receba.

É importante ressaltar que as famílias devem ser compostas por um desses componentes:

Gestantes;

Crianças;

Mães que estão no processo da amamentação;

Jovens com 0 até 21 anos incompletos;



Como consultar o Auxílio Brasil

Os beneficiários deste programa conseguem consultar o auxílio diretamente pelo app. Para isso, é só ter em mãos o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

É possível também consultar através da conta social digital no Caixa Tem. Essa plataforma reúne diversas informações com relação às datas de pagamento, valores das parcelas, bem como o gerenciamento de valores já recebidos. Veja como é simples consultar:

Primeiramente, deve-se fazer o download do app do Auxílio Brasil;

Em seguida, digitar o CPF;

Depois, criar uma senha para concluir o acesso;

Tão logo se entre no app, na primeira tela, clicar em “consulta dos valores”.

Calendário de dezembro

1 – 12 de dezembro de 2022;

2 – 13 de dezembro de 2022;

3 – 14 de dezembro de 2022;

4 – 15 de dezembro de 2022;

5 – 16 de dezembro de 2022.

6 – 19 de dezembro de 2022;

7 – 20 de dezembro de 2022;

8 – 21 de dezembro de 2022;

9 – 22 de dezembro de 2022;

0 – 23 de dezembro de 2022.

Este é o calendário do Auxílio Brasil de dezembro. Antes de movimentar o dinheiro, verifique bem as datas e não se esqueça que os R$ 600,00 serão pagos apenas neste mês.