Divulgados vencedores do concurso de desenhos da Transalvador

Desenho de Carlos Silva | Foto: Divulgação

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou nesta segunda-feira (12) a lista dos estudantes que venceram a 9ª edição do Concurso de Desenhos Infantis do órgão.

Com o tema “Por um trânsito nota 10”, a competição premiará três estudantes com idades entre 6 e 12 anos na quinta-feira (15).

De acordo com a Transalvador, a seleção ocorreu por grupo escolar e o destaque na Educação Infantil foi Helena Nonato de Sousa Santos, de apenas 6 anos, aluna do Colégio Augusto Comte.

Desenho de Laura da Silva | Foto: Divulgação/Transalvador

Já no grupo do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, quem fez um desenho digno de nota dez foi a estudante da Escola Marissol, Laura da Silva Quadros, de 7 anos.

No grupo do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, a arte que conquistou os jurados pertence a Carlos Silva do Nascimento, de 12 anos, aluno da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha.

A premiação será realizada na sede do órgão de trânsito, no Vale dos Barris, a partir das 9h, com a participação das escolas e autoridades.

Além de receberem os prêmios, uma bicicleta para cada vencedor, os estudantes ganharão uma medalha da autarquia municipal.

Desenho de Helena Nonato | Foto: Divulgação/Transalvador

“O nosso intuito, ao realizar esse concurso, é plantar a semente da cidadania no trânsito, fazer com que ela seja parte fundamental da formação destes estudantes. Portanto é sempre muito gratificante testemunhar a compreensão, a sensibilidade e a dedicação da garotada”, diz o superintendente de trânsito de Salvador, Marcus Passos.

O concurso teve a participação de 55 escolas das redes pública e privada da capital baiana. Mais de 1,7 mil estudantes, de diversas idades, se empenharam em abordar o trânsito de forma criativa em seus desenhos.

“As obras selecionadas foram escolhidas por uma comissão julgadora que levou em consideração critérios como técnica, expressividade, originalidade, criatividade e adesão ao tema”, explica a gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador, Mirian Bastos.

