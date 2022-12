Documentário sobre Meghan e Harry tem data de estreia definida

Foto: Divulgão / Netflix

O documentário ‘Harry & Meghan’, da Netflix, estreia na próxima quinta-feira (8). A empresa de streaming anunciou nesta segunda (5) a data, junto com um novo teaser da produção. A segunda parte do documentário, no entanto, só estará disponível no dia 15 de dezembro.

O documentário, dirigido por Liz Garbus, vai mostrar desde a época do namoro entre os dois, até a parte dos tumultos pós casamento e a possível discussão entre Harry e a avó, a rainha Elizath II, que faleceu há pouco tempo.

No vídeo divulgado pela Netflix nesta segunda, Meghan fala sobre o momento em que deixou de ser adorada pelos fãs da realeza. Além dela, especialistas na família Real relatam “histórias vazadas e também plantadas” e que “havia uma guerra contra Meghan”. O trailer traz imagens da princesa Diana, mãe de Harry, que morreu após um acidente de carro. O veículo estava sendo seguido por paparazzi no momento.

De acordo com a Netflix, com depoimentos inéditos de amigos e familiares, além de análises de historiadores sobre o estado atual da Commonwealth e o relacionamento da família real britânica com a imprensa, “a série mostra não só o amor de um casal, mas pinta um quadro claro da nossa sociedade e do modo como tratamos o próximo”.

Veja o trailer

Harry & Meghan. Não perca este evento global Netflix que faz primeira apresentação em 8 de dezembro. Volume I: 8 de dezembro

Volume II: 15 de dezembro pic.twitter.com/fQzSss0AlI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 5, 2022

