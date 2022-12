documentário sobre Paulo Gustavo chega a streaming

Foto: Divulgação

O filme “Filho da Mãe – Um reencontro com Paulo Gustavo” estreou na última sexta-feira (16), na plataforma de streaming Prime Video.

O documentário é uma homenagem ao ator e a relação dele com a grande inspiração de Dona Hermínia: a mãe de Paulo, Dona Déa. A trama acompanha os bastidores divertidos e emocionantes da última turnê do artista.

Também mostra a intimidade do ator com a mãe, trazendo imagens inéditas que prometem fazer o público rir, chorar e lembrar por que Paulo Gustavo é inesquecível.

O projeto dirigido por Susana Garcia e Juliana Amaral é também um pouco da história de vida de Paulo Gustavo, ator e comediante que morreu em 2019, vítima de Covid-19.

Além de Dona Déa, também aparece no documentário o marido do ator, Thales Bretas. Cenas exclusivas do casamento do casal e registros do filhos, Gael e Romeu, também estão presentes entre as cenas.

Veja o trailer completo:

