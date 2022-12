Duas linhas de ônibus sofrem mudança a partir de segunda (26)

Foto: Bruno Concha/Secom

Duas linhas de ônibus em Salvador vão sofrer mudanças no funcionamento a partir de segunda-feira (26). As linhas 1125-01- Narandiba/Doron/Hospital da Bahia x Rio Vermelho e 1127 – Narandiba/Doron x São Joaquim/Ribeira deixarão de operar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a suspensão é temperória, já que houve redução de demanda de usuários com as férias escolares. As linhas voltarão a circular na primeira semana de fevereiro, junto com o retorno das aulas.

Quem utiliza a 1125-01 e tiver como destino o Saboeiro ou a estação de metrô na Avenida Paralela, deve utilizar as linhas 0933 – Doron / Rio das Pedras x Praça da Sé ou 1125 – Narandiba / Doron x Barra R1. Na Estação Imbuí, o usuário pode integrar com o metrô para a Estação Rodoviária e de lá integrar para seu destino.

Para a Avenida Magalhães Neto, o usuário deve integrar, no ponto do Centro Empresarial Iguatemi, com as linhas 0125 – Parque São Cristóvão x Terminal da França ou com a 1158-01 – Terminal Acesso Norte x Estação Imbuí / Stiep. Já quem tem como destino a Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, ou o Rio Vermelho deve integrar no ponto em frente à Estação Detran, sentido Iguatemi, com as linhas 1231 – Sussuarana x Barra R2 ou com a 1341 – Estação Pirajá x Barra R2.

Já quem costuma utilizar a linha 1127 e tem como destino a Avenida San Martin ou Ribeira, pode utilizar as linhas 1125 ou a 0933 para integrar com o metrô até o Terminal Acesso Norte, onde deverá utilizar a linha 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira. Quem tem a Ribeira como destino também pode utilizar as linhas 0218 – Ribeira x Pituba ou 0219 – Ribeira x Rodoviária, ambas partindo da estação Rodoviária.

Por fim, aqueles que desejam ir para o bairro de Pernambués devem utilizar, no Terminal Acesso Norte, a linha 1103 – Alto do Coqueirinho / Pernambués x Terminal Acesso Norte. Agentes da Semob e prepostos das concessionárias estarão na região para orientar os usuários sobre as mudanças.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.