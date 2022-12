Duas novas funções do PIX para 2023 IMPRESSIONA brasileiros

O Pix, criado pelo Banco Central, revolucionou o sistema de pagamentos e transações monetárias no Brasil. Criado em 2020, ele permite que os usuários realizem transferências de dinheiro e pagamentos instantaneamente e sem nenhum tipo de tarifa.

O Pix ganhou o coração dos brasileiros, e vem acumulando recordes de transações. Recentemente, o sistema eletrônico de transações registrou, em um único dia, mais de 100 milhões de transferências, estabelecendo um novo recorde.

Atualmente, além de simples transações de dinheiro, o sistema de pagamentos instantâneos já possui outras funções. Através dele é possível pagar boletos, ou substituí-los com as funções QR Code ou “Copia e Cola”. Além disso, também é possível realizar pagamentos de compras em estabelecimentos, assim como as funções Pix Saque e Troco.

Apesar de suas inúmeras funções e utilidades, o Banco Central quer adicionar ainda mais ferramentas ao sistema, prometendo novidades para 2023. Além disso, o BC irá alterar algumas regras de funcionamento do sistema de pagamentos. Confira a seguir as mudanças e novidades do Pix.

Novidades para 2023

Uma das novidades do Pix que deve ser lançada é o Pix Automático. Essa funcionalidade irá possibilitar que os usuários programem pagamentos de contas fixas, como contas de luz, telefone, internet e água. esse tipo de pagamento já existe para contas correntes, mas para o Pix será uma novidade.

Com isso, o Banco Central espera aumentar a competitividade do Pix com cartões de crédito e débito, no pagamento de serviços mensais como streaming, academias, e também de empresas como o Uber e Ifood.

Além disso, outra novidade que o Banco Central pretende lançar é o Pix Internacional. Com essa ferramenta os usuários poderão realizar um Pix, ou seja, uma transação instantânea e sem taxas, para pessoas e empresas em outros países. No entanto, um grande impasse para o lançamento dessa função é o de conciliar as leis dos países, que são diferentes.

Por fim, apesar de não ter nenhuma relação com o Banco Central, alguns bancos criaram operações de crédito com o Pix. Dessa forma, o usuário recebe um valor de forma instantânea, e parcela o débito geralmente com juros.

Alterações nas regras do Pix

O Banco Central anunciou que irá alterar as regras de funcionamento do Pix. O anúncio foi feito no dia 1º de dezembro de 2022, entretanto, as mudanças só entram em vigor no dia 2 de janeiro de 2023. De acordo com o BC, o foco das alterações foi o limite de valores para as transações.

Atualmente, é possível sacar até R$ 500 durante o dia e apenas R$ 100 durante a noite via Pix. Com as mudanças, os valores passarão a ser de R$ 3 mil de dia e R$ 1 mil por noite. Segundo Bruno Samora, CPO da Matera, as mudanças representam um processo de amadurecimento do Pix.

De acordo com o Banco Central, o objetivo por trás dessas alterações é simplificar as regras e aprimorar a experiência do usuário. Contudo, as mudanças não irão afetar o atual nível de segurança do Pix.