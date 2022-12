Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carreta na BR-324

Foto: Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma carreta de sisal, na manhã desta quinta-feira (28), na BR-324 – trecho do município de Candeal, interior da Bahia. A colisão aconteceu por volta das 5h.

Maria Sueide Barbosa da Silva e Jailson de Oliveira Silva estavam a bordo de um carro, que teria feito uma ultrapassagem indevida. Ainda não se sabe o grau de parentesco entre as vítimas.

Elesficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos por bombeiros e encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica da região. Seguno o g1 bahia, uma equipe de resgate Anjos Jacuipenses, que esteve no local, informou que o motorista da carreta, cujo nome não foi divulgado, não sofreu ferimentos.

Ele informou ainda que saiu da cidade de Retirolândia com destino a Salvador e que a batida foi causada pelo veículo de passeio. As causas do acidente serão investigadas.

