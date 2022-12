Dueto com Marina Sena é o 1º lançamento póstumo de Gal Costa

Foto: Reprodução/ Instagram

Um mês após a morte de uma das maiores artistas da música brasileira, Gal Costa, a voz da baiana ecoará de uma forma diferenciada nesta sexta (9). O público terá acesso ao primeiro lançamento póstumo da cantora.

A gravadora Biscoito Fino presenteia os fãs com o dueto inédito de um clássico, ‘Para Lennon & McCartney’, de Milton Nascimento, que ganha a versão com Gal e o novo nome da MPB, Marina Sena.

O dueto entre as artistas ganhou um registro audiovisual, para o documentário Música Conecta – idealizado por Alice Caymmi, Adriana Vieira e Talita Morais e produzido com direção e roteiro de Safira Moreira.

Gal e Marina foram dirigidas por Guilherme Kastrup no dueto, que conta ainda com a participação dos músicos Fábio Sá (baixo e baixo synth) e Guilherme Held (guitarra), além da percussão de Kastrup e de samples de Brisa Flow com sons indígenas.

Marina Sena emociona ao falar sobre Gal

Em entrevista, Marina, que tem Gal como uma de suas maiores inspirações, falou sobre o encontro de vozes e de alma. A mineira, que emocionou o público com uma homenagem para a baiana no dia de sua morte, afirmou que a forma de Gal se expressar mudou a sua forma de enxergar o mundo.

“No momento que eu pude realmente ser artista foi quando me conectei com a obra de Gal. Foi uma virada de chave na minha cabeça, um refinamento da arte mais pura. Não tem nada que eu me inspire mais do que no comportamento de Gal Costa. O jeito dela no palco e na frente das câmeras têm conexão direta com meu desabrochar”, disse ela.

