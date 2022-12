A Dufrio iniciou suas operações há cerca de 20 anos e atualmente é considerada uma das principais companhias atuando na refrigeração e climatização do Brasil. A empresa busca crescer e inovar cada vez mais e por isso está contratando pessoas para formar uma nova equipe. Confira, a seguir.

Dufrio abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa possui mais de 20 filiais distribuídas estrategicamente em mais de 10 estados brasileiros, além do e-commerce e da plataforma de negócios com o foco no desenvolvimento e crescimento da companhia. Mais do que apenas vender soluções, a Dufrio oferece serviços completos para climatização e refrigeração através de seus produtos.

A companhia tem como principal objetivo proporcionar experiências únicas aos seus clientes, através de excelência, facilidade e personalização das suas atividades. Hoje a contratante disponibiliza novas oportunidades de empregos. A empresa prioriza visão de futuro, responsabilidade, foco nos resultados e no cliente, espírito de equipe e comprometimento, se você se identifica, essa vaga é para você. Confira.

Analis. de Compras Indiretas – Porto Alegre;

Operador de Caixa – Uberlândia/MG;

Assist. Administrativo (PCD) – Porto Alegre;

Conferente – Curitiba/PR;

Auxiliar de Logística (PCD) – São Paulo;

Jovem Aprendiz – Paraná;

Aux. de Vendas – Belém/PA;

Op. de Empilhadeira – Palmas/TO;

Vendedor Express – São José;

Operador de Máquina de Corte – Goiânia/GO.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, o candidato deve fazer a sua inscrição através do site 123 empregos. As informações disponíveis sobre cada vaga estão disponíveis diretamente na página do recrutador.

