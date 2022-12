Durante show, Gabily tropeça e cai em piscina: ‘Quase me afoguei’

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Gabily deu um susto nos fãs na noite da última quarta-feira (21), durante uma apresentação. É que a ex-participante do “De Férias Com o Ex” levou um tombo daqueles acabou caindo de cara em uma piscina.

Por meio do perfil no Instagram, Gabily compartilhou o vídeo do momento e relatou ter passado por um sufoco. Após o susto, a cantora brincou com a situação.

“Meu pé escorregou para a frente quando tropecei, sei lá, no fio… Nem sei o que rolou. Eu ainda tentei [me] segurar com a mão! Eu tô rindo, mas quase me afoguei”, escreveu na legenda da publicação.

No Twitter, usuários repercutiram o momento. “Se tivesse cantando ‘Chapadinha na Gaveta’ nada disso teria acontecido”, brincou uma conta. “Já vimos essa cena com a Ludmilla”, lembrou outro usuário sobre uma queda da funkeira.

“Pra mim a Ludmilla continua imbatível nesse quesito! E ainda foi ao vivo pelo Multishow”, lembrou outro usuário. “O quarto carinha muito profissional, não parou de dançar”, brincou mais um ao analisar o vídeo.

Confira:

