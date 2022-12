é possível escapar dos falsos cognatos?

Foto: Canva Fotos

Ao avistarmos a palavra push em uma porta muitos de nós, como bons brasileiros, pensamos institivamente em puxar a maçaneta. Essa mesma confusão acontece quando lemos uma frase em inglês e a palavra fabric não significa “fábrica”, como podemos pensar instantaneamente. Engraçado e um pouco embaraçoso, esse é um erro comum para falantes de português que acabaram de começar a estudar inglês. Mas porque isso acontece?

Apesar de serem idiomas muito diferentes, o inglês e o português se encontram historicamente através do latim e do grego. Devido a isso, algumas palavras em inglês possuem construção gráfica e fonética, bem como significados iguais a palavras utilizadas no português brasileiro.

Essas palavras são chamadas de cognatas, porém, o maior problema para quem fala português são aquelas palavras que não são o que parecem. Os falsos cognatos, como é o caso das palavras push e fabric, podem pegar um incitante de surpresa. A questão é: existe uma forma de fugir dessas palavras?

Infelizmente, a resposta é não. Não existem caraterísticas na estrutura gramatical da língua inglesa que nos “avisem” desse perigo, como é o caso de marcações gramaticais de tempo como do (fazer) e did (fiz). Nesse sentido, a única forma de lutar contra isso é estar preparado e incorporar o maior número de falsos cognatos ao vocabulário.

Confira uma lista com os falsos cognatos mais comuns e seus respectivos significados:

Actual – estrutura similar a “atual”, mas significa “verdadeiro”.

Anthem – estrutura similar a “antena”, mas significa “hino”.

Application – estrutura similar a “aplicação”, mas significa “inscrição”.

Beef – estrutura similar a “bife”, mas significa “carne de boi/vaca”.

Cafeteria – estrutura similar a “cafeteria”, mas refere-se à “cantina” ou “lanchonete”.

Fabric – estrutura similar a “fábrica”, mas significa “tecido”.

Lecture – estrutura similar a “leitura”, mas significa “palestra”.

Parents – estrutura similar a “parentes”, mas significa “pais”.

Pretend – estrutura similar a “pretender”, mas significa “fingir”.

Shoot – estrutura similar a “chute”, mas significa “atirar” ou “fotografar/filmar”.

Push – estrutura similar a palavra “puxar”, mas significa “empurrar”

Balance – estrutura similar a palavra “balanço”, mas significa “equilíbrio”

Balcony – estrutura similar a palavra “balcão”, mas significa “sacada”

Casualty – estrutura similar a palavra “casualidade”, mas significa “fatalitade, baixa (morte)”

College – estrutura similar a palavra “colégio”, mas significa “faculdade”

Costume – estrutura similar a palavra “costume (hábito)”, mas significa “fantasia”

Support – estrutura similar a palavra “suporte”, mas significa “apoiar”

Leia mais sobre Inglês Now no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.