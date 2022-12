é preciso ter conta corrente para receber o benefício?

Segundo informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os segurados não são obrigados a abrir uma conta corrente para receber os pagamentos. Isso ocorre porque existe a possibilidade de receber o benefício pelo cartão magnético.

Nesses casos, o instituto localiza a agência bancária mais próxima da residência do segurado e emite um cartão específico para o saque dos recursos. Vale informar que a emissão do cartão é totalmente gratuita, assim como os saques.

“Caso receba por conta corrente e deseje alterar a forma de recebimento, basta acessar o Meu INSS, seja pelo aplicativo para celulares ou pelo site. Quem não tem acesso à internet pode solicitar a mudança pelo telefone 135. Não é preciso se deslocar até uma agência do INSS para fazer a alteração”, informa o INSS.

Segurados podem realizar empréstimos em qualquer banco

De acordo com o INSS, os aposentados e pensionistas têm o direito de escolher qualquer instituição financeira conveniada ao instituto para realizar o empréstimo consignado. Nessa modalidade de crédito, o desconto das parcelas é feito diretamente do benefício dos cidadãos.

“Não há necessidade de obter o crédito na instituição que paga o benefício. Assim, o aposentado ou pensionista pode pesquisar e optar por aquela que ofereça as melhores condições. O crédito pode ser obtido inclusive por quem recebe por cartão magnético, pois o desconto das parcelas do empréstimo é feito diretamente no benefício”, explica o instituto.

Apesar da vantagem de poder escolher a instituição financeira desejada, é importante que os segurados fiquem atentos às taxas de juros cobradas pelos bancos, já que apesar de existir um teto de juros, as instituições podem oferecer diferentes condições de contratação. O INSS ainda informa que os aposentados e pensionistas podem realizar reclamações diretamente no Portal do Consumidor.

Em situações onde os cidadãos estão recebendo ofertas indesejadas de crédito consignado é possível solicitar o bloqueio do número de telefone no portal Não Me Perturbe. De acordo com o INSS, após a o cadastro do número, o beneficiário deve deixar de receber ligações em até 30 dias.

Empréstimo consignado para segurados do INSS

A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) que trata do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS afirma que os segurados do instituto podem comprometer até 45% do valor da renda mensal do benefício nas parcelas. Apesar disso, o empréstimo pessoal consignado não pode ultrapassar o limite de 35%, o cartão de crédito consignado de 5% e o cartão de benefício consignado de 5%.

Vale informar que no caso dos cartões de crédito, as instituições financeiras não podem cobrar anuidade dos segurados. Além disso, o valor máximo de saque é de 70% do limite disponível e os usuários devem obrigatoriamente aderir a um seguro de vida, auxílio e assistência funeral.

O empréstimo consignado pode ser vantajoso para muitos cidadãos, no entanto, a contratação não é obrigatória. Os segurados do INSS podem esclarecer dúvidas sobre essa modalidade de empréstimo ligando na central de atendimento 135, disponível das 7h às 22h, de segunda a sábado.