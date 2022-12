É preciso ter fome para atingir o sucesso

Foto: Divulgação

Se você quer ter sucesso, seja no mundo dos negócios ou na vida pessoal, a primeira coisa que precisa transpirar em seu ser, depois do desejo, é a fome! A fome de vencer!

Você pode ter um objetivo, um modelo de negócios perfeito, campanha de marketing sedutora, organização e estrutura impecáveis, estratégia de formação do melhor time. Mas, se como líder, não tiver a fome de vencer, sua vida será como um barco sem velas sendo levado pela onda da maré, sem direção.

Eu aprendi isto da pior maneira possível: com a dor. Sentindo na pele o que é ser atacado pela inveja, ganância e arrogância.

Vencer a guerra interna

Tais sentimentos chegam de mansinho e podem vir daqueles que você mais ajuda. Daqueles que estão mais próximos, que te aplaudem, se inspiram em você e te abraçam. Te elogiam, mas, na verdade estão buscando a sua maior fraqueza para te apunhalar pelas costas.

Acredite, não é dos concorrentes que você precisa ter medo, essa é a batalha mais fácil dentro do empreendedorismo. Difícil mesmo, é vencer uma guerra que acontece diariamente dentro de você. Na sua cabeça.

As decepções podem acontecer a qualquer momento e, mesmo que seja forte e vencedor, em uma situação de estresse pode estar desarmado, ficar estático e sem reação.

Fome além da necessidade fisiológica

Neste momento, você deve respirar fundo para retomar as rédeas da situação e resgatar sua força interior, acreditar que é capaz e que a fome de vencer, de atingir o sucesso e de transformar ou manter seu negócio no topo da cadeia fala mais alto.

A fome é muito mais do que uma necessidade fisiológica, no empreendedorismo, é o instinto necessário indispensável para vencermos as dificuldades.

Foi a fome de vencer que me fez transformar uma das principais crises da CleanNew, minha rede de franquias de higienização e blindagem de estofados, em um grande case de sucesso.

Vontade de crescer veio de uma decepção

Após superar o golpe que sofri de pessoas que eu acreditada e ajudei, criei o tripé necessário para iniciar a expansão por meio de franquia. Consegui ampliar nossas operações e tornar a CleanNews uma empresa de sucesso.

Por isso, sempre digo: tenha fome de vida e de produzir sua própria riqueza.

Independentemente do que faça, do modelo de negócio que tenha, da profissão que exerça, você precisa elevar tudo isso à máxima potência, com muita fome de fazer acontecer, para atingir o sucesso.

Afinal de contas, precisamos despertar a consciência sobre a ciência da riqueza, que nada mais é do que uma nova programação mental que você pode acessar para realizar o que deseja. E você, ficou com fome?

