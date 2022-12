De acordo com a 251ª Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o ambiente externo econômico mantém-se adverso e volátil, marcado pela perspectiva de crescimento global abaixo do potencial no próximo ano.

Economia: cenário econômico externo é impactado pela baixa perspectiva de crescimento global

Segundo informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), o aperto das condições financeiras nas principais economias, as dificuldades no fornecimento de energia para a Europa e o cenário desafiador para o crescimento na China, em parte devido à política de combate à Covid-19, reforçam uma perspectiva de desaceleração do crescimento global nos próximos trimestres.

O desafio da inflação

O ambiente inflacionário ainda segue desafiador, destaca o Banco Central do Brasil (BCB). Observa-se uma normalização nas cadeias de suprimento e uma acomodação nos preços das principais commodities no período recente, o que deve levar a uma moderação nas pressões inflacionárias globais ligadas a bens.

Elevação das pressões inflacionárias

Por outro lado, o baixo grau de ociosidade do mercado de trabalho em algumas economias, aliado a uma inflação corrente elevada e com alto grau de difusão, sugere que pressões inflacionárias no setor de serviços devem demorar a se dissipar, destaca o Comitê de Política Monetária (Copom).

O processo de normalização da política monetária nos países avançados prossegue na direção de taxas restritivas de forma sincronizada entre países, apertando as condições financeiras, impactando as expectativas de crescimento econômico e elevando o risco de movimentos abruptos de reprecificação nos mercados.

Ativos financeiros

O Comitê de Política Monetária (Copom) notou uma maior sensibilidade dos ativos financeiros aos fundamentos fiscais, inclusive em países avançados, e uma menor liquidez em diversos mercados. Esse ambiente requer maior cautela na condução das políticas econômicas também por parte de países emergentes, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

Âmbito doméstico

No âmbito doméstico, o conjunto de indicadores divulgados desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) corrobora o cenário de desaceleração do crescimento esperado pelo Comitê. A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2022 sinaliza uma redução no ritmo do crescimento em relação aos trimestres anteriores, ainda que se observe expansão em todos os componentes da demanda.

Sobre a recuperação do mercado de trabalho

De maneira análoga, o mercado de trabalho segue se recuperando, mas em menor ritmo do que nos meses anteriores, destaca o Comitê de Política Monetária (Copom), de acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).