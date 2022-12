Economia: saiba o que os brasileiros irão fazer com o 13º salário esse ano

O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, é como se fosse um salário extra dado aos funcionários formais que exercem sua profissão com carteira assinada, normalmente no final do ano. Desse modo, os profissionais esperam ansiosos por este momento, para poder utilizar o dinheiro de diversas maneiras.

De fato, uma grande parte dos 42 milhões de brasileiros que trabalham com carteira assinada, esperam utilizar o 13º para fazer compras de natal. Em um estudo feito pela 112 Labs, relacionado ao site de pesquisas Hazo.app, 34,9% das pessoas entrevistadas afirmaram que deverão utilizar o dinheiro desse modo.

Ainda de acordo com a pesquisa, 43,3% dos profissionais, esperam receber o valor para poder organizar melhor seu orçamento, pagar suas contas e dívidas, ou ainda, o IPVA e o IPTU. Cerca de 2 mil pessoas de todo o país de classes sociais distintas foram ouvidas no levantamento.

Vale ressaltar que algumas pessoas não pretendem gastar todo o dinheiro. A princípio, o estudo mostrou que cerca de 12,2% dos entrevistados deverão investir o montante recebido do 13º salário. Cerca de 46,5% esperam colocar o valor na poupança, ou em produtos financeiros de renda fixa.

Investindo o 13º salário

No cenário econômico atual, muitas pessoas que estão iniciando seu caminho como investidores, não têm tido a segurança necessária para aplicar seu dinheiro na Bolsa. Isso se dá principalmente por conta da alta do juros básico da economia (Taxa Selic), que deve ficar em 13,75% ao ano.

Entre as pessoas que esperam realizar investimentos com o dinheiro recebido no final do ano, 29,1% disseram que pretendem investir em renda variável. Cerca de 16,3% das pessoas entrevistadas preferem os Fundos Imobiliários. Entre os entrevistados, 12,8% devem aplicar o montante em ações e em fundos de ações.

3 dicas para utilizar o 13º salário

Através do dinheiro recebido no final do ano, o trabalhador pode pagar suas dívidas, investir, viajar com a família, criar uma reserva de emergência, se preparar para comprar um veículo ou até mesmo um imóvel. Para tal, é preciso se planejar bastante, utilizando o benefício de forma eficiente.

1 – Pague suas dívidas

Neste período do ano, é importante que o trabalhador faça um acerto em suas contas, para iniciar 2023 de uma forma mais tranquila, sem pressão. Dê prioridade às dívidas em atraso, com juros maiores. Deve-se evitar o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial como complemento de renda.

Uma boa dica é antecipar os pagamentos de parcelamentos de forma a conseguir um desconto relacionado às taxas de juros cobradas. É importante fazer um planejamento mensal, se organizando para obter um pouco de dinheiro para economizar ou investir no futuro.

2 – Pague suas despesas à vista

No caso de você não ter se planejado durante o ano, é possível que não tenha guardado um dinheiro para despesas relacionadas a época, como festas, férias, e gastos relativos ao início do ano que está por vir, como escola, IPTU, IPVA, etc. Dessa maneira, o dinheiro pode ser utilizado pensando nestas questões.

Uma boa estratégia é utilizar o 13º salário para negociar o pagamento destes produtos e serviços à vista, buscando um desconto. Todavia, também é interessante evitar novas formas de parcelamentos. Pode-se deixar a viagem internacional para depois e viajar pelo Brasil. Outra dica é comprar presentes mais em conta para o natal.

3 – Compre um presente para você

O dinheiro do 13º salário pode ser útil para comprar algo que deseja há muito tempo. Após se planejar financeiramente, observando seus gastos, dívidas e despesas, pode-se se presentear. Dessa maneira, é possível escolher um carro novo, uma viagem inesquecível, e equipamentos para começar um hobby, por exemplo.

Além de viajar, o dinheiro pode ser utilizado também para mudar a decoração de sua residência, comprar uma televisão ou um aparelho celular. Ademais, são várias as oportunidades, porém, é preciso pensá-las de uma maneira eficiente, não se deve começar o ano com dívidas maiores que as do período anterior.

O final de ano é um período de festas, comemorações, presentes e viagens. É uma época de descanso, de férias, uma preparação para o que está por vir no ano seguinte. Em suma, o 13º pode ser de grande ajuda ao trabalhador. No entanto, é preciso pensar formas certas para gastá-lo, de modo a iniciar 2023 de uma maneira tranquila e confortável. .