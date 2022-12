Eddy Jr. diz ter agredido filho da vizinha após sofrer racismo: ‘Me ameaçou’

Foto: Reprodução/Instagram

Dois meses após denunciar ataque racista no condomínio onde mora, o humorista Eddy Jr. disse ter agredido o filho da vizinha que o atacou em 19 de outubro deste ano.

Por meio do perfil no Instagram, o artista de 27 anos publicou um vídeo do momento onde encontrou os dois pela primeira vez após a denúncia de racismo.

“É o seguinte, acabei de encontrar com minha vizinha e o filho dela… Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara, é isso, eles foram pra delegacia”, escreveu no perfil do Twitter na quinta-feira (22).

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Eddy Jr. grava mãe e filho na rua no momento da agressão. “É isso, não tô pedindo nenhum pano, mas essa foi minha reação ao encontrar eles dois meses depois que tudo aconteceu…”, escreveu na legenda.

Nas imagens é possível ver o humorista dizendo que o filho da vizinha o teria ameaçado. “Você não foi na minha casa falar que ia me matar?”, diz o humorista. A vizinha questiona se ele teria agredido o filho e o homem responde: “Me agrediu sim”.

Após a publicação, Eddy Jr. gravou novos vídeos para falar sobre o momento. “Eu sei que é um bagulho meio pesado de assistir e tal, mas foi o que ela fez comigo, entendeu? Só foi diferente. Agora eu tô do outro lado, vamos ver como vai ser o desfecho da história […] Vou deixar uma coisa bem clara, se eu tivesse aberto a porta [para eles] eu não estaria aqui pra contar”, disse.

Veja o vídeo:

O que diz as partes

Em contato com o UOL, a defesa de Elisabeth Morrone, vizinha do humorista, divulgou uma nota em que diz que “o advogado das vítimas disse que somente se manifestará nos autos da investigação”.

Já a assessoria do humorista disse que ele não vai se pronunciar para “deixar que o caso seja resolvido pelas autoridades”. Em nota, a equipe também falou sobre a agressão.

“Eddy tem consciência de que nenhuma situação deve ser resolvida com violência e pede desculpas aos fãs pela reação calorosa do momento”, finaliza o texto.

Relembre o caso

O humorista e músico Eddy Jr, denunciou nas redes sociais um episódio racista vivido por ele no condomínio onde vive, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, em 19 de outubro.

Nas gravações divulgadas pelo influenciador, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instargam, ele mostra a vizinha o chamando de “macaco”, “imundo” e “neguinho perigoso’, além de se recusar a subir no mesmo elevador que ele.

“Macaco, Imundo, Feio, Urubu, Neguinho, um Perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio, foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser Preto… Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser Preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…”, diz Eddy na legenda do vídeo.

Em entrevista ao SP2, da Globo, Eddy afirmou que toda situação aconteceu de madrugada. “Era 2h da manhã, desci com a minha cachorra para ela fazer as necessidades. Na hora que eu ia subir, encontrei com essa vizinha. Foi uma coincidência muito grande. Eu ia entrar no elevador, e ela disse que não ia entrar no mesmo elevador que eu. Eu poderia usar o elevador do lado, mas não sou obrigado a mudar de lugar só porque uma mulher racista não quer que eu use o mesmo elevador que ela”.

