Éder Militão exibe relógio de R$ 3 milhões em jantar

Após a vitória do Brasil contra a Suíça, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, alguns jogadores da seleção brasileira jantaram no restaurante do chef turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae. No prato principal, a carne folheada a ouro, que pode custar até R$ 9 mil. Além disso, chamou atenção o relógio de Éder Militão. O zagueiro usava um acessório de aproximadamente R$ 3 milhões, segundo o Watch me in Brazil.

O zagueiro do Real Madrid apareceu no vídeo publicado pelo chef usando um Rolex Daytona Rainbow 116595, com um valor de 574 mil dólares. Além de Militão, aparecem no vídeo jogadores como Vinicius Jr e Gabriel Jesus.

Os relógios usados por Vinícius Júnior e Ronaldo Fenômeno também apareceram no vídeo. O atacante do Real Madrid estava usando um Rolex Day-Date 228239, no valor de 40 mil dólares (cerca de R$ 200 mil, na cotação atual), enquanto o ex-jogador da seleção brasileira esbanjava em seu pulso um Rolex GMT Master-II 126710BLRO, de 10 mil dólares (em torno de R$ 50 mil).

