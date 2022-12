Edital IFMG liberado; inicial de R$ 10 mil! Confira!

O edital IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) foi oficialmente liberado. As vagas são para carreira de magistério. As informações são desta quarta-feira, 07 de dezembro, liberadas no Diário Oficial da União.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal da instituição. Para acessar clique aqui. A taxa de inscrição será de R$ 210.

Vagas edital IFMG

As oportunidades são para professor com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Confira a seguir a tabela de acordo com a remuneração:

CLASSE REGIME DE TRABALHO VENCIMENTO BÁSICO TÍTULO RET. POR TITULAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO TOTAL D1 40h R$ 4.472,64 Graduação – R$ 458,00 R$ 4.930,64 D1 40h R$ 4.472,64 Aperfeiçoamento R$ 447,26 R$ 458,00 R$ 5.377,90 D1 40h R$ 4.472,64 Especialização R$ 894,53 R$ 458,00 R$ 5.825,17 D1 40h R$ 4.472,64 Mestrado R$ 2.236,32 R$ 458,00 R$ 7.166,96 D1 40h R$ 4.472,64 Doutorado R$ 5.143,54 R$ 458,00 R$ 10.074,18

Para acessar o edital completo clique aqui

Como serão as provas?

As provas acontecerão mediante 04 etapas. Além da fase objetiva, segundo o edital IFMG, os candidatos serão submetidos às seguintes fases:

Prova escrita – eliminatório e classificatório;

Prova de desempenho didático – eliminatório e classificatório;

Prova de títulos – classificatório.

A fase objetiva vai conter 20 questões com o equivalente a 05 alternativas de múltipla escolha. Já a prova discursiva vai se encarregar no desenvolvimento de 02 temas sorteados dentre os elencados para a respectiva disciplina/área de conhecimento constante no edital específico por campus.

Os candidatos também serão submetidos à fase de desempenho didático. Nesta etapa, o candidato vai realizar uma aula entre 40 e 50 minutos, a ser ministrada pelo candidato sobre um tema sorteado dentre os constantes para a respectiva disciplina/área de conhecimento, excluídos os 2 temas sorteados para a Prova Dissertativa.

A avaliação de pontos terá pontuação máxima de 100. A fim de comprovar os títulos acadêmicos serão permitidos apenas:

Diploma (nível de Mestrado ou Doutorado);

Certificado (pós-graduação lato sensu), obtidos em curso nacional reconhecido pela CAPES (Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ou, se estrangeiros, devidamente revalidados até a data da apresentação.

No que se refere aos pontos, serão contabilizados apenas publicações em periódicos de acordo com a classificação do Qualis da CAPES, levando em conta toda a área de atuação pretendida pelo candidato.

As datas, assim como quantitativo de vagas, serão atualizados neste portal.

Clique aqui para acessar o edital completo.