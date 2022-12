Edital oferta bolsa e recursos para pesquisadores negros e indígenas

O Instituto Serrapilheira e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) lançaram, em uma parceria inédita, um edital voltado para pesquisadores negros e indígenas. De acordo com o edital, a chamada é exclusiva para cientistas negros e indígenas que sejam pós doutores mas que ainda não tenham nenhum vínculo como professores.

De acordo com a diretora de Ciência do Serrapilheira, Cristina Caldas, um dos objetivos é trazer cientistas com novos perfis e novos questionamentos para os grupos de pesquisa do Rio de Janeiro. Nesse sentido, ela afirmou à Agência Brasil:

“A gente quer ajudá-los naquele momento em que eles já são pós doutores, mas não têm ainda essa posição formal, diferente do que acontece nas nossas outras chamadas. Na verdade, o que a gente quer é combinar vários aspectos importantes para a ciência. Esperamos que as perguntas vindas de pesquisadores negros e indígenas sejam perguntas novas no grupo onde esse pesquisador vai ser recebido. Estamos querendo trazer sangue novo para grupos de pesquisa do Rio de Janeiro, na área de ecologia, perguntas vindas desse grupo historicamente excluído na área científica. A gente está muito animado”.

O edital indica ainda que os candidatos selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 8 mil. Além disso, o projeto também irá fornecer recursos para os pesquisadores desenvolverem seus projetos científicos.

A área escolhida para a chamada foi a de ecologia que, além da biologia, vai englobar diferentes disciplinas, como matemática e física, por exemplo.

Ainda de acordo com o estabelecido no edital, o projeto tem como público-alvo jovens pesquisadores negros e indígenas que tenham concluído o doutorado em qualquer área do conhecimento científico entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022. O edital estabelece também como pré-requisito não ter nenhum vínculo empregatício.

