Edital SES DF Agente publicado! 1.019 vagas e salários de R$ 4,4 mil!

O edital SES DF Agente (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) foi publicado! Ao todo são 1.019 vagas para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde.

Os interessados poderão se inscrever no portal FUNATEC, banca organizadora do certame entre os dias 30 de janeiro de 2023 até 06 de março de 2023. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 70.

Vagas edital SES DF Agente

Ao todo são 1.019 vagas, sendo que 17 vagas imediatas e 400 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental e 102 vagas imediatas mais 500 vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

A remuneração varia a depender do cargo, sendo de R$ 4.485,00 para Agente de Vigilância Ambiental e R$ 1.988,00 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde terão uma remuneração de R$ 1.988,00. Ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Requisitos

Confira os requisitos de acordo com a carreira:

Agente de Vigilância Ambiental

Ter idade mínima de 18 anos na data de nomeação;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;

Ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos.

Agente Comunitário de Saúde

Ter idade mínima de 18 anos na data de nomeação;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;

Ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos.

Quando serão realizadas as provas SES DF?

As provas do edital SES DF Agente estão marcadas para 26 de março de 2023. Ao todo serão 100 questões que serão divididas ente as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões

Legislação Aplicada aos Servidores do Distrito Federal: 10 questões

Sistema Único de Saúde(SUS): 5 questões

Raciocínio Lógico e Matemático: 8 questões

Plano Distrital de Política para Mulheres: 2 questões

Noções Básicas de Informática: 5 questões

Conhecimentos Específicos do Cargo: 60 questões