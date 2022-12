Elevador Lacerda tem iluminação especial no Dezembro Vermelho

Foto: Bruno Concha/Secom

O Elevador Lacerda e o viaduto do BRT, em Salvador, terão uma iluminação especial durante todo o mês em alusão ao Dezembro Vermelho. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (13).

A iniciativa, promovida pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tem como objetivo conscientizar sobre a luta e prevenção à Aids.

Lembrado em 1º de dezembro, o Dia Mundial de Luta Contra a Aids começou em 1988, instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma data simbólica de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de Aids.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) explica que a data constitui uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global.

O tema da campanha deste ano é “Acabe com as desigualdades. Acabe com a Aids. Acabe com as pandemias”.

