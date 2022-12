Em 2021, chuvas deixaram 91 mil pessoas desabrigados e mais de 20 mortos

Foto: Divulgação/GOVBA

As recentes chuvas registradas na Bahia não são um fenômeno inédito. No ano passado, o estado também sofreu com o mau tempo e chegou a registrar mais de 20 mortos. Na época, mais 91 mil pessoas ficaram desabrigados e 629 mil pessoas foram afetadas.

Mais de 130 municípios decretaram Situação de Emergência em 2021. Entre eles, os municípios de Itabuna, Alcobaça, Ilhéus, Itaberaba, Itamaraju e Itapetinga. Além disso, 14 municípios registraram mortes devido a chuva.

Em São Félix, município que atualmente sofre com o mau tempo, três pessoas morreram ao serem arrastadas por uma enxurrada em 2021.

À época, também foi registrada a morte de um pedestre em Ubaitaba que foi atropelado por um motorista que perdeu a visibilidade devido a chuva.

Mau tempo em 2022

Este ano, cerca de 37 municípios registraram ocorrências. Até o momento, 342 pessoas estão desabrigadas e mais de 50.000 baianos foram atingidos pelos impactos da chuva.

No município de Itabuna, a prefeitura determinou que as escolas públicas fossem utilizadas para abrigar pessoas. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a cidade, um vez que podem chover mais 40 mm.

