Em live, Deolane Bezerra detona ‘A Fazenda’: ‘É a maior mentira’

Após desistir de “A Fazenda 14”, Deolane Bezerra decidiu fazer uma live com a ex-colega de confinamento, Pétala Barreiros, para detonar o reality show da RecordTV e o diretor Rodrigo Carelli.

Um dos principais nomes da atual temporada, a advogada usou a transmissão ao vivo de mais de uma hora e meia, para dizer que o jogo foi manipulado. “A Fazenda é a maior mentira da televisão”, disparou a loira.

Deolane afirmou ter recebido um cachê maior que outros participantes do reality. “Senhor Carelli, você foi notado curtindo diversos tuítes apoiando a minha saída. Por que você fez tanta questão de mim na Fazenda 14? Por que você me pagou a mais do que os outros participantes?”, disse.

“Foi um pouquinho coisa a mais [de cachê], mas foi a mais. E você sabe. Inclusive o contrato está aqui. Você não queria colocar o valor a mais, queria colocar por hora. Você ou quem cuida disso”, completou a ex-peoa.

Ainda durante a live, Deolane disse existir uma psicóloga em “A Fazenda” onde os peões conversariam por meio de um iPad. Em uma dessas conversas, Bia Miranda teria pedido para desistir, mas a profissional teria rebatido. “Você vai ter que trabalhar o resto da vida pra pagar essa multa”, contou a advogada sobre a fala que a neta de Gretchen teria ouvido.

Pétala também falou sobre um encontro com a psicóloga durante o confinamento. “Me levaram pra uma salinha com iPad pra eu conversar com uma psicóloga. Eu disse que só queria saber em quanto tempo o carro ia chegar. Quando a psicóloga começou a falar, me deu várias informações externas sobre o jogo. Fui influenciada por isso a ficar”, disse.

Proposta?

Durante a live, Deolane ainda disse ter recebido uma espécie de proposta da emissora para não falar sobre o reality show depois da desistência. “Eles falaram que, se eu ficasse quietinha, eu não pagaria multa, receberia cachê, receberia merchan, receberia tudo… Eu preferi não receber e vamos para a Justiça”, disparou.

“Tenho certeza que o terror do senhor Carelli daqui para frente serei eu. Tanto dele quanto da emissora que compactua com as mesmas coisas que ele”, finalizou a advogada.

Veja alguns trechos da live:

“A Fazenda é a maior mentira da TV brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua. É tudo mandado. É tudo combinado(…) Fazenda, a maior mentira da TV brasileira.” (Deolane) LIVE DA DOUTORA

pic.twitter.com/N3xSlKWzjO — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

“Tenho certeza que o terror do senhor Carelli daqui para frente será eu. Tanto dele quanto da emissora que compactua com as mesmas coisas.” LIVE DA DOUTORA

pic.twitter.com/gPmfBqebPf — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

Deolane alega que a produção de ‘A Fazenda’ deu informações externas para a Pétala, sobre ela e sobre o Grupo A, e isso a fez continuar no programa. LIVE DA DOUTORA

pic.twitter.com/wkIV71jgM7 — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

