Em Salvador, Liniker faz participação em samba no São Lázaro

Foto: Reprodução / Twitter

O último Samba Clandestino, realizado tradicionalmente toda sexta-feira no bar Dona Dilma, em São Lázaro, na Federação, bairro de Salvador, contou com a presença de Liniker.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, a artista canta Baby 95, segundo single da sua carreira solo.

Na última segunda-feira (26), Liniker tinha sido vista no ensaio do Cortejo Afro. Ainda esta semana, ela compartilhou momentos tomando banho no mar da Baía de Todos os Santos.

No último show que fez em Salvador, em julho, parte da turnê ‘Indigo Borboleta Anil’, ela gravou o primeiro disco ao vivo. “Que a gente celebre e se sinta muito em casa como eu me sinto sempre que tô aqui”, disse ela na ocasião.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.