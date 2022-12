Em Salvador, Pelé quase fez o milésimo gol

Foto: Arquivo Santos

Em todos os cantos do país, Pelé é Rei. E nesta quinta-feira (29) o país está de luto porque ele se foi, aos 82 anos. Entre tantos estádios que Pelé já brilhou, em especial na Vila Belmiro, em Santos, a Fonte Nova tem um capítulo especial na vida do craque. Foi no estádio de Salvador que ele quase fez o milésimo gol e ficou eternizado em forma de estátua em uma das entradas da Arena.

Em 1969, Pelé já era tratado como Rei do futebol. Depois de ser bicampeão mundial com o Brasil, o objetivo era chegar aos 1000 gols na carreira. A oportunidade de fazer – mais uma vez – história veio em um jogo contra o Bahia, em Salvador.

Não foi por falta de tentativa que o feito não chegou. Em um lance, acertou a trave. Em outro, driblou defensores e até goleiro, mas viu o zagueiro Nildo Birro-Doido se lançar contra a bola para evitar, em cima da linha, o milésimo gol do Rei. A partida terminou empatada em 1 a 1, sem gol de Pelé, que precisou esperar mais três dias até estufar as redes do Vasco, no Maracanã, e, enfim, fazer o milésimo gol da carreira.

Impedir Pelé de ter feito o gol 1000 é, inclusive, motivo de orgulho para muitos torcedores. Recentemente, o perfil oficial do Bahia publicou um vídeo daquela partida e aproveitou para desmentir o mito criado de que Nildo Birro-Doido foi vaiado ao afastar, em cima da linha, um chute de Pelé.

Pelé, aqui não! 😜 Fazendo aniversário hoje, numa Fonte ainda só com um lance de arquibancada, em 69, o santista buscava seu famoso milésimo gol contra o Bahia. Mas o zagueiro Nildon Birro-Doido salvou em cima da linha. Sem vaias, ao contrário do mito criado, mas festa da Nação! pic.twitter.com/iGBBO0wqph — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 16, 2022

Estátua

Pelé ficou eternizado em Salvador com uma estátua no enterno da Fonte Nova. A homenagem foi instalada 1971 e nela ele aparece com a Taça Jules Rimet, conquistada por ele três vezes: 1958, 1962 e 1970. A obra é da artista plástica Lucy Viana Medina.

A estátua ficou na entrada oeste da Fonte Nova durante 36 anos, até ser vandalizada em 2007, após a interdição do estádio. A estátua de Pelé teve os braços cortados e levados junto com a Jules Rimet.

A obra foi restaurada pela artista plástica Márcia Magno, com apoio da Fundação Gregório de Matos, e voltou à Ladeira da Fonte Nova em 2013, quando foi reinaugurada durante um Santos x Bahia.

