Em Salvador, Regina Duarte posa com policial no Pelourinho

A atriz Regina Duarte está de passeio por Salvador. A ex-secretária de Cultura dividiu com os seguidores nas redes sociais cliques na Praça Castro Alves e chegou a posar com um policial militar no largo do Pelourinho.

A ex-artista global também visitou a Casa de Yemanjá, no Rio Vermelho e chegou a almoçar em um famoso restaurante italiano da capital baiana.

Regina tem 73 anos de idade sendo 50 de carreira na televisão, cinema e teatro. Em 2020, a artista deixou a Globo para assumir a pasta da Secretaria Especial de Cultura a convite do presidente Jair Bolsonaro, mas ficou apenas dois meses no cargo.

A atriz se destacou em papéis nas novelas Irmãos Coragem (1970), Selva de Pedra (1972), Malu Mulher (1979-1980), Sétimo Sentido (1982), Roque Santeiro (1985), Vale Tudo (1988), entre outras.

