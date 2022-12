Em ‘Travessia’, Núbia revira passado de Brisa e faz descoberta

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Núbia (Drica Moraes) continuará procurando provas que possam impedir que Brisa (Lucy Alves) consiga a guarda do filho dela com Ari (Chay Suede).

A mãe do protagonista resolverá ir até o salão onde a mocinha trabalha para arrancar informações dos funcionários. Ela chegará a se passar por turista para tentar descobrir alguma fofoca.

Após sondagem, Rose (Aliny Ulbritcht) será a responsável por entregar detalhes da vida de Brisa que podem ajudar Núbia a conseguir o que quer em “Travessia”.

“A Brisa… A menina sofre. Até pra ver o filho tem de ser com um olheiro do lado! Esse que ela tá agora é muito bonzinho, muito lindo, mas não sei se é muito certo não. Tem um disse me disse correndo lá na vila”, iniciará.

“Falam que tem dívida com a Justiça! Falam, não é? Mas o povo fala tanta coisa. Diz que ele tava fugindo quando ela conheceu ele! Agora, de que, a gente não sabe. Isso tudo é pedaço de conversa assim que a gente escuta…”, soltará Rose.

Sabendo que Oto (Romulo Estrela) possui a ficha suja com polícia, Núbia vai exalar felicidade com a descoberta que poderá ser usada para afastar a mocinha cada vez mais do filho.

