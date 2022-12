Em ‘Travessia’, Oto abandona Brisa após tentativa de assassinato; entenda

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, o relacionamento de Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) passará por mais provações.

Na trama de Gloria Perez, Moretti (Rodrigo Lombardi) continuará tentando separar os dois com medo de que a mocinha possa denunciá-lo após descobrir os crimes cometidos pelo empresário.

Primeiramente, o vilão colocará Stenio (Alexandre Nero) para tentar convencer Oto de terminar com Brisa, para que ela não cause problemas no esquema deles em “Travessia”.

Apesar do alerta, o hacker decidirá manter o relacionamento com a mocinha. Após isso, Moretti resolverá tomar medidas drásticas para afastar os pombinhos.

Primeiro ele fará uma espécie de ameaça ao ver Brisa na rua e depois ele atropelará um homem achando se tratar de Oto. O rapaz ficará em estado grave de saúde e acenderá um alerta no hacker.

Após o recado ser compreendido, ele acabará o relacionamento com Brisa em “Travessia” e deixará a mocinha devastada por conta do término repentino e sem explicações.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.