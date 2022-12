Emocionada, Bárbara Borges agradece aos fãs por vitória em ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/RecordTV

Campeã de “A Fazenda 14”, Bárbara Borges apareceu pela primeira vez após deixar o confinamento, onde agradeceu aos fãs pela vitória.

Por meio de vídeo publicado no perfil do Instagram, a atriz mostrou que estava em um camarim na RecordTV e revelou não acreditar no que está vivendo.

“Ai galera, eu nem acredito. Estou entrando no meu perfil pela primeira vez depois de três meses vivendo A Fazenda. E o melhor, campeã de A Fazenda 14. E isso graças a todos vocês que votaram em mim, me acompanharam, torceram muito e me fizeram a campeã dessa edição”, iniciou.

“Gente, já estou aqui nos estúdios da Record TV, e como eu já falei, eu quero agradecer a cada um de vocês pessoalmente. Obrigada, é muito pequeno perto da grandeza que vocês me proporcionaram”, continuou.

“Quando vocês me encontrarem, já sabem, falem comigo. Eu vou fazer questão de olhar vocês nos olhos e abraçar cada um. Recebam todo o meu amor agora, a minha gratidão. Amo vocês, obrigada”, finalizou Bárbara Borges.

Veja o vídeo:

