O marketing digital é fundamental para o sucesso de uma empresa na atualidade, por isso, é uma vertente que deve ser considerada pelo empreendedor.

Empreendedorismo: dicas de aplicativos para o marketing digital da sua empresa

Confira algumas opções de aplicativos para realizar o marketing digital do seu negócio!

Adobe Spark

O Adobe Spark é um aplicativo muito funcional dentro do marketing digital, sendo um recurso para designers, contudo, é amplamente utilizado por diversos profissionais dentro da área de comunicação digital.

A sua principal função é criar imagens para as redes sociais, otimizando um planejamento para uma empresa de pequeno porte se destacar no Instagram e em outras redes sociais.

Slack

O Slack é um aplicativo muito utilizado dentro do marketing digital, sendo conhecido por ser uma ferramenta utilizada pelo Google e pelo Facebook. De forma sucinta, o Slack otimiza a comunicação, sendo um programa fácil de ser instalado e dinâmico em sua utilização. É um app muito útil para a comunicação interna e para o acompanhamento das campanhas de marketing.

HootSuite

O aplicativo HootSuite permite o gerenciamento das redes sociais, sendo muito utilizado dentro do marketing digital. O app permite monitorar contas, agendar postagens, analisar métricas, criar conteúdos etc.

Clipchamp

O aplicativo Clipchamp é muito útil para a edição de vídeos, amparando as ações de marketing digital através da elaboração de vídeos para as redes sociais. Em suma, trata-se de um editor de vídeo online que permite que recorte, gire, amplie, acelere, adicione filtros, dentre outras ações para editar um vídeo. Além disso, o app possui o recurso de gravar a tela do computador, tornando- se excelente para fazer vídeo tutoriais.

Canva

O Canva é um dos aplicativos mais utilizados para o marketing digital de diversas empresas, considerando que a ferramenta é intuitiva e possui diversos recursos. O Canva é um aplicativo gratuito, contudo, possui uma versão paga com mais recursos liberados.

A ferramenta permite que crie templates, convites, cartões, dentre outras possibilidades interessantes para trabalhar a imagem de uma empresa dentro do marketing digital.

O marketing digital e as entregas feitas ao cliente

É viável que faça uso dos aplicativos para marketing digital, juntamente com outros planejamentos para direcionar a imagem da sua empresa. Visto que a imagem de uma marca no mercado atual é multifatorial.

Portanto, o cliente deve ser respondido prontamente através das redes sociais, bem como a empresa deve priorizar a qualidade do seu produto ou serviço em todas as entregas, de modo que os aplicativos incentivem o cliente a conhecer a sua empresa e facilitem a construção do relacionamento da marca com o público-alvo.