Emprego: um a cada quatro trabalhadores já foi demitido por sua idade

De acordo com uma pesquisa feita em conjunto pela Vagas.com, Coletivo e Talento Sênior, um em cada quatro trabalhadores no Brasil já foram demitidos por causa de sua idade. O estudo aponta que as empresas desligaram cerca de 24% dos profissionais por serem velhos demais.

De fato, pessoas com idade acima dos 59 anos acabam passando por dificuldades no mercado de trabalho, sendo demitidas sem justa causa, ou mesmo não conseguindo conquistar as vagas de emprego oferecidas pelas organizações. Considera-se a perda do posto de trabalho neste caso, um ato discriminatório.

A pesquisa sobre os trabalhadores foi feita em agosto deste ano e foi produzida através do portal da internet Vagas.com, que contou com a cooperação de 252 profissionais da área de recursos humanos, que empregam as ferramentas oferecidas pela Vagas for Business e Talento Sênior.

Segundo a CDO da Talento Sênior, Cris Sabbag, o preconceito tem afetado inúmeros profissionais pelo país mesmo em um período de aquecimento do mercado de trabalho. Ela ressalta que o setor dos trabalhadores mais velhos é o que apresenta o maior índice de desemprego no Brasil.

Idade avançada

Os profissionais com mais idade, considerados maduros, acabam por sofrer com a rotulação de algumas características negativas sobre a sua atuação profissional. De fato, muitas delas não condizem com a realidade, mas acabam por atrapalhar seu trabalho, tendo sua experiência, e contribuição à empresa, menosprezadas.

Sabbag afirma que a rescisão do contrato de trabalho do profissional por conta de sua idade avançada, não se adapta à nova realidade, onde as empresas têm buscado a adoção de variados tipos de programas de inclusão e de diversidade. Para ela, é importante que haja um contato maior entre as variadas gerações.

A CDO também ressalta que os ambientes diversos podem fomentar resultados financeiros importantes para as organizações. Deve-se valorizar as pessoas mais velhas pois elas trazem uma bagagem de experiência, compromisso e dedicação às empresas onde atuam.

Trabalhadores e a discriminação

Os profissionais mais experientes acabam por sofrer com a discriminação por sua faixa etária, mesmo no início, no momento de sua seleção para a vaga de emprego. A pesquisa apontou que 21% das organizações costumam eliminar os trabalhadores com uma idade avançada logo na primeira fase do recrutamento.

Outra questão importante do estudo demonstrou que 42% do RH das organizações não contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos seis meses. Além disso, 81% das empresas não desenvolveram nenhum programa de contratação de pessoas com uma idade avançada no último ano.

Vale observar que não se discute o etarismo no ambiente profissional, visto que não há ações nem palestras relacionadas ao assunto. O estudo demonstrou que 90% das organizações não possuem conhecimento deste tipo de programa destinado a trabalhadores mais velhos e a discriminação sofrida nas empresas.

Neste sentido, a pesquisa apontou que a maioria das organizações atuais, não fomentam ações para que se reduza o cenário de exclusão destas pessoas. Sabbag faz um alerta sobre a necessidade de haver um aprendizado no ambiente corporativo sobre o tema, principalmente pelos contratantes.

Novas oportunidades

Vale ressaltar que existe espaço para que o mercado de trabalho possa incluir profissionais com mais idade, aumentando a sua inclusão dentro das empresas. Entretanto, há de se ter um esforço para combater o etarismo. A pesquisa aponta que 55% dos respondentes, já trataram do assunto com os seus gestores.

O estudo também demonstrou que a maiorira dos empresários desconhece o etarismo , dificultando a entrada de profissionais com mais idade nestas organizações. Cerca de 58% dos entrevistados afirmaram que desconhecem do assunto e que por essa razão, acabam por não contratar estes trabalhadores.

Entre os benefícios de se contratar pessoas mais velhas para trabalhar nas empresas, podemos destacar sua habilidade de liderança, o fato de saberem o que querem, terem metas e objetivos a serem cumpridos, possuem uma rede de contatos qualificada, sua responsabilidade e ética, e a vontade de aprender.

Dessa maneira, a contratação de profissionais mais experientes pode trazer uma série de vantagens para a organização. É preciso combater o etarismo nas corporações, visto que um ambiente de trabalho diverso pode garantir grandes resultados. As empresas só têm a ganhar.