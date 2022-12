Empresa coleta recicláveis para ajudar ONGs de Salvador no Natal

Foto: Divulgação

Em um esforço para ajudar ONGs de Salvador, a So+ma, governança ambiental ligada a empresas de Salvador, está promovendo campanhas de Natal nas Casas Amarelas, locais de coleta de resíduos. Aqueles que quiserem ajudar podem levar materiais como vidro, plástico e outros recicláveis a um dos pontos espalhados pela cidade.

A campanha Natal Solidário tem o objetivo de doar 500 mil pontos, que podem ser trocados por alimentos e benefícios como cestas básicas. Para isso, a ação busca coletar 100 toneladas de recicláveis para distribuir pontos às seis instituições ligadas ao projeto.

É importante lembrar que o vidro vale o dobro de pontos dos outros materiais. Nesse caso, os interessados em doar podem contribuir mais levando esse tipo de material.

As ONGs que serão beneficiadas são a Associação Arte Sem Fronteiras, Clube das Mães do Conjunto Vila Verde, bem como a Associação aBRAÇO a Microcefalia. A Associação João de Deus, Associação de Microcefalia e Acolhimento com Empatia e a Casa do Caminho também serão beneficiadas.

Confira abaixo os pontos de coleta em Salvador:

Cajazeiras

Campo da Pronaica, Cajazeiras X.

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Iguatemi – BIG Bompreço

BIG Bompreço Iguatemi – Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Imbuí

Praça do Imbuí – Av. Jorge Amado

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Mussurunga – Assaí

Assaí Mussurunga – R. Prof. Plínio Garcez de Sena, 1240

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Paripe

Av. da Estação, SN – Paripe

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Patamares

Av. Ibirapitanga, Patamares – Em frente a Escola Pan Americana da Bahia, ao lado da parada de ônibus

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Periperi

Praça da Revolução

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Pilar

R. do Pilar – Comercio, Salvador.

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Pituba

Praça Ana Lucia Magalhães

Horário: 8h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Ribeira

Largo do Papagaio

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Rio Vermelho

Vila Caramuru – Praça Caramuru, 2

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

Stella Maris

Praça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n

Horário: 8h-17h de segunda à sexta / 9h-13h aos sábados

