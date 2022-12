Empresária revela que Thiago Rodrigues ‘está em estado de choque’

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Thiago Rodrigues “está em estado de choque”, revelou o empresário do ator no fim da tarde desta segunda-feira (12). Em entrevista à revista Quem, Maria Morais contou um pouco mais de como andar o artista após toda a situação ocorrida no último domingo (11).

O ator foi espancado por bandidos numa tentativa de assalto. A situação violenta aconteceu no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele estava saindo de um bar quando foi abordado pelos criminosos.

“Ele está bem agora, ficou bem machucado e em choque com a situação… Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa”, lamentou ela em conversa com a repórter Carla Neves.

“Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado. Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu”, completou a empresária.

