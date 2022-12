Empréstimo consignado: Como funciona? Qual o valor? Como solicitar? Entenda tudo

O empréstimo consignado é uma das melhores opções de crédito atualmente. Isso porque ele conta com uma série de benefícios para as pessoas que o solicitam.

Normalmente, para solicitar o empréstimo consignado, a pessoa precisa ser aposentado ou pensionista do INSS. No entanto, alguns trabalhadores do setor privado também podem se beneficiar das vantagens desta modalidade de crédito.

Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem pode solicitar e como funciona o empréstimo consignado, bem como os valores liberados. Por isso, confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre este assunto.

Como funciona o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que está disponível para as pessoas que são aposentadas ou mesmo pensionistas do INSS.

Como o próprio nome sugere, esta modalidade de crédito se torna consignado ao seu benefício. Isso quer dizer que a sua aposentadoria servirá como uma garantia de que todas as parcelas serão pagas.

Funciona assim: você não precisa realizar o pagamento de um boleto todos os meses. Isso porque o valor já virá descontado no seu salário. Isso traz maior garantia para a empresa que oferece o crédito e também evita possíveis esquecimentos no pagamento das parcelas, evitando, assim, juros e multas.

Como resultado dessa segurança, os agentes financeiros conseguem oferecer a melhor taxa de juros do mercado para o empréstimo consignado. Assim, esta se torna a melhor opção de empréstimo para aposentados e pensionistas.

Qual o valor pode ser liberado no crédito consignado?

Como o empréstimo consignado conta com desconto em folha de pagamento, parte do salário do beneficiário ficará comprometido pelo tempo em que estiver pagando as parcelas. Por isso, existe uma regra importante para esta modalidade: o valor da parcela não pode ultrapassar 30% do valor total do benefício mensal.

Por exemplo: se o aposentado ou pensionista recebe um salário de R$ 2 mil, os valores das parcelas não podem ultrapassar R$ 600.

Além disso, também existe a regra da idade para o empréstimo consignado. De acordo com dados da Serasa, pessoas com até 79 anos e 11 meses podem pegar até R$ 80 mil emprestado. No entanto, quem tiver 80 anos ou mais pode solicitar apenas R$ 30 mil através do empréstimo consignado.

Ademais, as empresas credoras também contam com as suas próprias regras internas para liberação de crédito. Assim, para ter informações completas sobre o empréstimo é necessário entrar em contato com a sua instituição financeira.

Como solicitar um empréstimo consignado?

Em primeiro lugar, para solicitar o empréstimo consignado, você deve se enquadrar nos requisitos para a obtenção dessa modalidade de crédito. Sendo assim, deve ser aposentado ou pensionista do INSS e ter salário fixo mensal.

Depois, você precisa procurar por um banco ou instituição financeira que irá ofertar o serviço de empréstimo. Existem diversas financeiras atualmente no mercado, com diferentes condições e você pode pesquisar a que melhor se adequar às suas necessidades.

Ao entrar em contato com a instituição, será necessário realizar uma simulação. Assim, você irá informar quanto deseja tomar emprestado e o banco irá analisar a sua margem de crédito. Isso significa que ele irá analisar todas as suas informações para saber quanto poderá emprestar.

A simulação conta com todas as informações do contrato, como valor liberado, quantidade e valor das parcelas. Assim, você poderá analisar antes de aprovar. Se concordar, basta assinar o contrato e o valor será liberado na sua conta bancária.

Normalmente, as instituições financeiras depositam o valor do empréstimo na conta bancária em poucos dias após o fechamento do contrato.