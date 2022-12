Empréstimo consignado do Nubank já tem data de lançamento

Nos últimos dias, muito tem se falado sobre o empréstimo consignado do Nubank. No entanto, vale adiantar que a nova linha de crédito do banco digital ainda não foi liberada para o público geral. Isso porque, o serviço ainda está em desenvolvimento, mas já é aguardado por muitos clientes da fintech.

A modalidade de empréstimo consignado é muito procurada pelos brasileiros. Ela oferece condições exclusivas, como os menores juros do mercado. Por meio dela, o cidadão permite que o pagamento da dívida seja feito automaticamente com descontos em sua conta, sobre o salário ou benefício, por exemplo.

Desse modo, o Nubank entrou para o time dos bancos que oferecem o crédito, mas quando será lançado? Veja mais detalhes a seguir!

Empréstimo do Nubank previsto para 2023

Até então, o objetivo era lançar a nova linha de crédito ainda neste ano, porém, a data passou por alteração. Neste sentido, de acordo com o CEO do banco digital, David Velez, a modalidade permanece em fase de testes e está prevista para ser liberada no primeiro semestre de 2023.

Velez também adiantou que a fintech já possui as principais autorizações para o funcionamento do crédito consignado. Assim, se torna viável disponibilizar a modalidade, uma vez que as aprovações são necessárias para garantir o pagamento dos empréstimos concedidos.

Como o novo empréstimo do Nubank vai funcionar?

Pouquíssimos detalhes foram divulgados sobre a nova linha de crédito até o momento. Ainda é preciso passar pelos testes para descobrir quais as melhores condições para o banco digital e para os clientes.

No entanto, a expectativa é que as taxas sejam semelhantes as dos demais bancos que oferecem a modalidade. Todavia, a fintech conta com uma vantagem, a desburocratização do serviço, que poderá ser contratado em poucos passos pelo aplicativo.

Além disso, a previsão é que o crédito seja destinado a aposentados, pensionistas e servidores públicos. Dessa forma, os valores emprestados serão descontados diretamente do contracheque, do holerite ou no benefício recebidos pelo público alvo.

Mais novidades do Nubank

No mais, é importante ressaltar que o Nubank pretende liberar novos produtos, como a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de contratar empréstimos por meio de investimentos.