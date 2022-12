A EMS é o maior laboratório farmacêutico presente no Brasil, a companhia Líder no mercado há cerca de 14 anos seguidos e pertence ao grupo NC. Para continuar cuidando das pessoas através de preço justo e variedade, a empresa disponibilizou diversas oportunidades de emprego. Confira.

EMS abre vagas de emprego em todo o Brasil

Nascido com o intuito de cuidar da saúde das pessoas, o grupo EMS atua nos segmentos de genéricos, prescrição de medicamentos de marca hospitalar e OTC e fabricando os produtos para todas as áreas da medicina. Além de investir constantemente em inovação, a companhia prioriza a satisfação de seus clientes através de produtos qualificados e de alta complexidade.

A EMS possui unidades produtoras em São Paulo e no Distrito Federal e hoje está disponibilizando diversas vagas de trabalho para aqueles que desejam crescer e evoluir no mercado, caminhando juntamente da empresa. Veja a seguir, as vagas disponíveis e tudo referente a candidatura.

Analista Administrativo de Vendas Pleno (Temporário) – Hortolândia/SP;

Propagandista Vendedor Jr (Temporário) – Curitiba/PR;

Analista de Assuntos Regulatórios a Sênior e Pleno – Hortolândia/SP;

Operador de Produção – São Paulo;

Analista de Comércio Exterior Pleno – São Paulo;

Gerente Distrital de Demanda – Rio de Janeiro;

Analista de Controle de Qualidade – Brasília/DF;

Engenheiro de Processos Júnior – Hortolândia/SP.

Como se candidatar

Para obter mais informações sobre as oportunidades divulgadas, o candidato deve acessar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis para a inscrição da vaga desejada.

