Enem e vestibular: Como definir metas de estudo

Uma das principais etapas de preparação para fazer provas de vestibulares ou concursos públicos é o planejamento para o período dos estudos. Organizar esse processo e ter metas claras ajuda o estudante a ter direcionamento e a manter o foco durante os meses de preparação, além de facilitar a visualização do seu progresso.

Por isso, estabelecer metas realistas e coerentes com o seu perfil de estudante é crucial para obter um bom desempenho. As metas são direcionadoras do seu processo de estudo. Portanto, é necessário considerar alguns fatores ao defini-las.

Em resumo, ao definir suas metas de estudo, é necessário considerar qual é o seu objetivo final, o que você precisar fazer para alcançá-lo, quanto tempo você tem para isso e qual estratégia você vai usar para obter o resultado desejado.

Como definir metas de estudo?

As metas podem ser pensadas a curto, a médio e a longo prazo. É possível definir metas semanais, mensais, trimestrais, etc, a depender de quanto tempo você dispõe para estudar todo o conteúdo do seu certame. Além disso, também é possível definir os objetivos considerando as grandes áreas que precisa estudar ou disciplinas.

Para definir uma meta realista, é preciso analisar ou definir quanto tempo irá gastar estudando um determinado material. Ao fazer isso, o estudante deve considerar diversos fatores, como o tempo livre por dia para os estudos, o tempo de lazer e descanso entre os estudos e até mesmo o seu desempenho com cada tipo de material que o estudante usa na sua preparação.

Assim, será possível definir uma meta de quantas horas de estudo sobre determinada matéria no período de três meses, por exemplo, é necessário para abarcar todo o conteúdo. Organizar os estudos em ciclos de horas ajudará no cumprimento dessas metas.

Além disso, o estudante precisa ser realista. Não vale a pena definir uma meta baseada apenas no desejo de “dar conta” de tudo e projetar um desempenho maior do que o que você pode ter. Além de não conseguir cumprir a meta, o estudante corre o risco de ficar desmotivado ao perceber que não conseguiu atingir o objetivo.

Por isso, as metas de curto e médio prazo, com objetivos reais que sejam incorporados ao seu dia a dia, e que considerem outros fatores, como descanso e outras atividades da sua rotina, são mais eficazes para o seu resultado final.

