Engeform oferece diversas vagas em São Paulo

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Engeform e PEC Energia oferecem diversas vagas em São Paulo. A empresa está, atualmente, com oportunidades para a áreas de comercialização de energia, administrativo, tecnologia, jurídico, planejamento e marketing.

Dentre as chances disponíveis, destacam-se as funções de Gerente de operações financeiras, Analista de Comercialização de Energia Sênior, Analista de Processos, Advogado de Administração Contratual,

Analista de Gestão de Pessoas, Analista de Investimentos e Modelagem Financeira, Analista de Negócios – Tecnologia da Informação, Analista de Remuneração Pleno, Analista de Sistemas Pleno, Arquiteto (a) – Modelador de BIM, Engenheiro Mecânico – Especialista em Climatização, Estagiário(a) de Arquitetura, Estagiário(a) de Direito, Estagiário(a) de Engenharia Civil, Estagiário(a) de Engenharia Elétrica, Estagiário de Gestão de Pessoas, Supervisor de Instalações, Analista de TI Sênior, Analista de Comunicação e Marketing Pleno, Advogado Júnior, Assistente Administrativo, Aprendiz e outras.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, assim como o escopo de atuação. Grande parte das posições exige experiência anterior, com exceção das vagas de estágio e aprendiz – esta última, aliás, é destinada àqueles em busca do primeiro emprego e visa recrutar candidato (a) que tenha entre 15 e 21 anos, esteja matriculado no Ensino Médio e tenha conhecimento sobre informática.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever por meio da Gupy: https://engeform.gupy.io. Mais informações sobre a empresa em: www.linkedin.com/company/pecenergia.

Sobre a empresa

Em mais de quatro décadas de atuação, a Engeform se consolidou como uma empresa que foca no desenvolvimento das pessoas, na cultura corporativa e na busca contínua do aprimoramento da gestão.

Atualmente, a empresa conta com três frentes de atuação: a Engeform Engenharia, com mais de 620 empreendimentos e obras entregues pelo Brasil com a “arte de engenheirar”; a Engeform Desenvolvimento Imobiliário, que conta com uma carteira própria de edifícios corporativos e módulos residenciais inovadores, como o Coworking São Paulo; e a Engeform Energia Renovável, que atua no mercado de energia renovável, impulsionando a transição para um futuro sustentável.