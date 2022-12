Ensino bilíngue ajuda a desenvolver habilidades profissionais

Foto: Divulgação/Arquivo

O mercado de trabalho atual exige dos candidatos uma série de habilidades técnicas e humanas que podem definir tanto a admissão quanto a permanência desta pessoa em um emprego. Para alcançar esses padrões, investir na educação é essencial e, para muitas pessoas, esse processo deve começar cada vez mais cedo.

As chamadas soft skills, habilidades humanas que envolvem liderança, pensamento criativo, empatia, postura ética e resiliência, podem ser desenvolvidas através de diferentes métodos. Aprender um novo esporte, instrumento ou língua estimula o desenvolvimento dessas habilidades.

Nesse sentido, metodologias bilíngues de estudo podem ajudar crianças a crescer mental e tecnicamente, preparando-as para os desafios da vida adulta. Este tipo de metodologia busca valorizar aspectos culturais que conectam as duas línguas.

Foto: Divulgação/Arquivo

Além disso, as metodologias bilíngues apresentam maiores desafios aos estudantes, ajudando-os a desenvolver a criatividade e habilidades de resolução de problemas. Márcia Schwartz, diretora da ACBEU Maple Bear, única escola bilíngue de Salvador, destaca que esta forma de ensinar também contribui para o futuro profissional da criança.

A instituição que ela dirige utiliza-se de métodos canadenses de ensino e busca aplicar noções globalizadas ao ensino. “O fato de sermos uma escola brasileira com método canadense, permite que as crianças absorvam elementos de diferentes culturas, direcionando nossos alunos para um olhar global. Nossos alunos e alunas usam o aprendizado para o bem comum, enxergando a si mesmos, mas também o contexto em que estão inseridos”, pontua a diretora.

Futuro

Nesse sentido, os pais também podem contribuir para que as crianças comecem a desenvolver essas habilidades desde cedo. Participar de ambientes culturais, literários e que apresentem desafios são uma boa maneira de estimular esse desenvolvimento.

Por isso, considerar esses aspectos ao escolher uma escola importante para o futuro da criança, uma vez que estes ambientes podem ser determinantes. “Sabemos da importância da fluência em inglês, sobretudo no campo do desenvolvimento profissional. As crianças precisam ser constantemente estimuladas a explorar, investigar, interagir e desenvolver autonomia”, acrescenta a diretora.

